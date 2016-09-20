巴士在线助力佳沛初尝网综滋味，创新营销果然出乎所料

上海2016年9月20日电 /美通社/ -- 当“Zespri 佳沛新西兰奇异果，果然出乎所料”的广告词伴随美味营养的绿色奇异果出现在全国各大城市的移动公交电视--“CCTV 移动传媒”屏幕中的同时，这颗小小的绿色果子首次尝试网综直播，在时下最为热门的大型网络综艺栏目《中国新歌声 LIVE 战队》的直播现场现身。与新生代个性女歌手吴莫愁、《中国新歌声》的新老人气学员单良、包师语、江源东等进行“美味互动”，将好听的音乐与健康有活力的佳沛形象，通过 LIVE 直播、优酷视频的双网双平台结合的创新直播方式传递给数以万计的网络用户。

这一系列的品牌推广是巴士在线在实践其移动互联网战略的过程中，顺应“手机直播”热度不断攀升的行业趋势，洞察移动互联网用户对热门娱乐 IP 《中国新歌声》节目相关内容的兴趣需求，所推出的创新营销策划。巴士在线以旗下直播平台“LIVE 直播”为基础，围绕《中国新歌声 LIVE 战队》网络综艺的核心内容，对外整合优质资源优酷视频，开创移动互联网、传统互联网同步的双网双平台创新直播模式；对内整合公交移动电视频道资源 CCTV 移动传媒，灵活运用媒体产品、互动产品，成功将佳沛新西兰奇异果联合冠名《中国新歌声 LIVE 战队》的事件影响力从线上拓展至线下。在为品牌与消费者构建更为有效、紧密的连接提供具有创新思维的解决方案的同时，将具有六倍于苹果营养的佳沛新西兰奇异果与充满活力的健康生活理念带给广大消费者。

无论是初涉网络综艺的佳沛新西兰奇异果，还是打破传统户外媒体形式的巴士在线，这场基于娱乐 IP 内容的创新营销合作对于双方而言无疑都品尝到了出乎所料的美妙滋味。