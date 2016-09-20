亚洲水上乐园为位于澳大利亚阳光海岸的数亿澳元新项目注入灵感

投资4亿澳元的“积极生活方式”主题开发项目将会成为旅游热点

阿联酋迪拜2016年9月19日电 /美通社/ -- 亚洲拥有全世界一些最大、最受欢迎的主题和水上乐园，每年可以吸引数以百万计的全球游客，并且可以大大提振园区所在地的地方和地区经济。总部位于迪拜的企业集团Najibi Group（纳吉比集团）近期在澳大利亚设立了新的下属投资和开发公司Sanad Capital，并刚刚宣布该集团在澳大利亚阳光海岸(Sunshine Coast)启动第一个投资项目 -- 投资4亿澳元的“积极生活方式”目的地，其灵感正是来自于亚洲知名旅游热点地区。

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Sanad Capital首席执行官布拉德利-萨瑟兰(Bradley P. Sutherland)表示：“我们的开发项目将会成为一个无与伦比和前所未有的旅游中心。在亚洲大型极限运动项目、水上乐园和娱乐中心的影响下，我们的开发项目将会为当地人和游客带来适合全家游玩的难忘体验。”

新的旅游景点还将帮助提振当地经济，正如总部位于布里斯班的经济咨询和市场研究公司Urban Economics今年早些时候发布的经济效益和分析报告所指出的那样，新的投资项目将在施工期间直接和间接地创造2000个工作岗位，并将在竣工后每年发放2900万澳元的薪资。

Urban Economics的报告进一步指出，新项目将在建设期间每年为地区经济创造6000万澳元的效益——建设期间总共将创造2.6亿澳元的效益，一旦完工，新项目此后每年还将贡献3000万澳元的效益。

Najibi执行主席塔拉勒-纳吉比(Talal Y. Najibi)表示，这个项目会大大补充完善纳吉比集团的总体目标。他说：“纳吉比的战略是实现权益投资的多样化，而开展这个项目是我们集团战略上的一座重要里程碑。我们认为现在是投资澳大利亚的适当时机。该国的阳光海岸的发展机会非常多，我们满怀信心地认为，这个项目将大获成功。”

阳光海岸项目将包含全球第一个“Wave Reservoir”（冲浪水池）、世界级水上乐园（也是澳大利亚的首个此类乐园）和水上运动设施、运动中心、活动区、酒店、功能中心、餐厅与零售门店。开发详情将在今年晚些时候发布，项目建设则将于2017年开始。