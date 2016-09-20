Handheld推出新版ALGIZ 10X超耐用平板电脑

瑞典利德雪平2016年9月20日电 /美通社/ -- 领先的耐用型移动电脑和平板电脑制造商 Handheld Group 今天宣布，该公司对其深受欢迎的 Algiz 10X 超耐用平板电脑进行重大升级，即采用全新的改进型屏幕技术和改进型 GPS/GLONASS 功能。

新版 Algiz 10X 采用具有超高亮度并专为户外使用打造的10.1英寸高清投射式电容触摸屏。10点触摸屏支持该平板电脑在手套模式和雨天模式下运行，从而使户外用户能在各种天气情况下进行无缝化操作。Algiz 10X 还可选配主动式电容手写笔，旨在最大程度上方便使用。全新 u-blox NEO-M8N 则能提供 GPS（全球定位系统）和 GLONASS（俄罗斯全球导航卫星系统）定位功能，从而使用户能比以往使用更多的卫星。

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最新版 Algiz 10X 以 Windows 10 的 Enterprise LTSB 版作为标配，从而彰显出对于重视长期稳定性的企业客户，Handheld 在满足其需求方面的承诺。功能强大的 Algiz 10X 采用英特尔 (Intel) N2930、1.83 GHz 四核处理器和128 GB 可拓展固态硬盘。这款平板电脑采用4 GB DDR3 随机访问内存并提供多种连接选择，包括无线局域网(WLAN)与BT、USB 2.0与USB 3.0、VGA 和 RS232端口。

Algiz 10X 符合 IP65防护等级，达到防尘、防水、防颠、防坠和抗极端温度方面最为严格的 MIL-STD-810G 军用标准。它采用10.1英寸触摸屏并使用高亮度 MaxView 屏幕技术。这款紧凑型平板电脑的重量仅为1.3公斤（2.9磅），厚度为32毫米（1.2英寸）。

Handheld 产品管理总监 Johan Hed 表示：“这款新版产品所进行的技术变革为我们的客户带来了一种全新的用户体验。依托升级版屏幕和 GPS/GLONASS 功能，Algiz 10X 成为了现场作业专业人士的自然之选，因为他们正在寻求一种真正耐用的设备，以便执行关键任务。”

新版 Algiz 10X 的价格不变，现可立即下单订购。原先采用电阻触摸屏的产品版本也将在未来可预见的一段时间内继续提供。

新版 Algiz 10X 将于今年秋季在多个即将举行的活动中亮相，包括在德国汉堡举行的 InterGeo（德国国际大地测量学和地球信息技术展）。

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