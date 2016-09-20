第66届汉诺威国际商用车展将拉开序幕

332款新车全球首发 -- 来自52个国家的2013家参展商 -- 大趋势：数字化、电子移动和城市物流

柏林2016年9月20日电 /美通社/ --

魏斯曼：我们坚信汉诺威车展将大获成功

全球最重要的运输、物流和移动性贸易展会 -- 第66届汉诺威国际商用车展 (66th IAA Commercial Vehicles) -- 将于2016年9月22日（周四）在汉诺威向参观者开放。来自52个国家的2,013家参展商将展出其最新成果，直至9月29日展会落幕。IAA 参观者将看到332款全球首发的新车以及101款欧洲首发的新车。实际上，IAA 的展位已经预订一空。此次展会占地270,000平方米，是自其独立举办（1992年）以来最大的占地面积之一。

IAA 由德国汽车工业协会 (VDA) 主办。德国汽车工业协会主席马蒂亚斯-魏斯曼 (Matthias Wissmann) 在展会开幕前不久强调：“我们坚信汉诺威车展将大获成功，因为我们拥有成功的各种条件。这个全球最重要的贸易展会特别关注数字化、连接性和自动驾驶以及替代动力系统未来发展的事务。展会旨在体现“创意推动”(Driven by Ideas) 的真正含义。”

长期以来，商用车行业一直将自己视为移动性和物流服务提供商。魏斯曼强调：“数字化和替代动力系统可带来巨大机会，应对全球持续增长的货运量，提高效率并减少气候对货运的影响。”

本届 IAA 完全实现了其国际愿望：外国参展商比例达到61%。五个最具代表的国家包括中国 (229)、意大利 (145)、荷兰 (121)、土耳其 (92) 和法国 (85)。超过三分之一的参展商来自欧洲（不包括德国），五分之一参展商来自亚洲。IAA 展示商用车的整个国际价值链：重型卡车、货车和公共汽车制造商；牵引车和车身制造商以及众多供应公司和远程信息处理等服务提供商。

迄今为止，已有来自57个国家的约1,700名新闻记者确认参加 IAA。近半数的记者来自德国以外的国家。9月21日（周三）（媒体日）和9月22日（周四）（媒体日和开幕日），100多场发布会将举行，其中70多场发布会将在周三举行。

魏斯曼表示：“今年 IAA 的口号是创意推动。商用车行业将指出行业推出解决方案的大趋势。这些趋势包括：首先也是最重要的互联和自动驾驶；这里我们要谈到整个行业的“数字化转型”。其次是商用车和公共汽车中越来越普遍的替代动力系统。电动和混合驱动以及天然气是这里的关键词。这些趋势还包括“城市物流”，提高城镇与城市交通与物流的效率与环保性。”

为凸显这些主题，我们首次将其作为以“New Mobility World logistics”（新的移动世界物流）为主题的 IAA 商用车的特别主题。这项新计划目标将更多重心放在未来设计、新物流理念、参展商的产品与服务上，提高他们在参观者中的知名度，并吸引新公司和参观者的兴趣。New Mobility World logistics 还创造了探讨众多未来物流与交通话题的平台。魏斯曼表示：“我们将以这种方式为所有利益相关者之间的对话制定新框架。这些创新趋势不再局限于个别提供商。此次 IAA 上，商用车行业将展示其在这些创新领域的全方位进展和承诺。”

今年，整个 IAA -- 参展商的展位以及众多会议上--都将体验到这一点。露天“New Mobility World LIVE”将为 IAA 参观者提供观看动态和互动驾驶演示的机会。此外，在独家导赏团(Guided Tours)活动期间，参展商将向参展观众展示创新产品与技术。此外，约20款电动车还将在展览场地进行试驾；40多款轻型和重型商用车将在公路上进行试驾。

魏斯曼强调：“制造商正在推进数字化。但是倘若没有供应商也是什么事都完成不了的，他们也将展示坚定的承诺。目标很明确：连接可以提高交通运输的效率与安全性。未来的数字连接重型卡车在高速公路的车队中自动驾驶时，将降低油耗，同时提高道路安全性。”

电动和混合驱动不仅仅用于货车和公共汽车，还将用于确保重型卡车的油耗和二氧化碳排放量进一步降低。天然气等替代燃料也能够减少卡车的二氧化碳排放量。魏斯曼表示：“连接和电子连接将确保未来城市物流计划 -- “最后一英里”-- 能够更快速地推进，而且排放量为零。”

魏斯曼强调：“这届 IAA 显示，未来我们将能够体验多种传动系统。柴油将继续在长途交通（重型卡车）中发挥关键作用。最新的排气后处理技术不仅可提高重型卡车的效率和经济性，还可提高它们的清洁程度。如今的 Euro VI 卡车和公共汽车的污染排放量非常低 -- 无论是在测试中还是在路上。商用车现已成功减少排放量。”

然而，城市物流的趋势很明显在朝着替代动力系统发展。魏斯曼表示：“混合与电动车变得越来越重要。货车和公共汽车也是这样，不久本地配送的重型卡车也将这样。”

此外，IAA 还是一项大型活动，包括有关所有重要话题的27项专题活动。这些活动包括危险品日 (Hazardous Goods Day) 和载荷固定等“经典活动”以及有关数字化、连接性（包括初创公司论坛 Lab16）和城市物流的众多活动。此外，还有一些专注于交通与物流的教育与培训的活动。

西欧商用车市场的发展也有助于 IAA 的成功举办。去年，重型卡车的新登记数量增长14%，至259,000辆。今年前七个月，西欧重型卡车的新登记数量继续增长12%。2016年，西欧的重型卡车新登记量预计将增长8%，至280,000辆。中国市场也在增长，但美国市场将在六年增长后短暂休息。俄罗斯和巴西市场依然疲软。今年全球商用车市场（6吨以上）将增长3%，至280万辆。