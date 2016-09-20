“你的设计有几度？”茅台定制包装设计大赛启幕

常州2016年9月20日电 /美通社/ -- 2016年9月18日，“国酒•茅台定制包装设计大赛”启动仪式在江苏常州西太湖国家智慧旅游公共服务平台12301基地盛大举行。武进区常务委员、常务副区长陆秋明、贵州茅台酒个性化定制营销有限公司董事长蔡在鹏、视觉中国集团副董事长吴思远、视觉中国集团副总裁张宏麟、中国包装联合会设计委员、高级工艺美术大师马熊等重量级嘉宾亲临现场。此外，松果设计（上海/柏林）著名设计师王杨、湖南工业大学包装设计艺术学院院长汪田明、中华人民共和国推进国家广告战略委员会主任委员李克、品赞设计创始人彭冲等行业知名权威、专家悉数到场，共同见证本次盛会。



贵州茅台酒个性化定制营销有限公司董事长蔡在鹏致辞

发布会伊始，贵州茅台酒个性化定制营销有限公司董事长蔡在鹏先生率先致辞，蔡董提到：“国酒•茅台定制包装设计大赛是设计与个性化定制充分融合，开启全新生态模式的起点。茅台个性化定制需要打破常规边界，集合大众智慧，集思广益，众志成城，不断创造更有生命力、更有竞争力、更有传播力的个性产品。”

紧接着，视觉中国集团副董事长吴思远先生发言。吴总对本次活动给予了厚望，他说，“希望基于贵州茅台酒个性化定制营销有限公司的良好口碑及融合国酒定制的先进服务理念，辅以视觉中国视觉ME平台及强大的设计师资源宝库，实现国酒茅台‘个性定制，柔性生产，精致服务’的宗旨。”

中国包装联合会设计委员、高级工艺美术大师马熊老师作为专家代表与在座嘉宾分享了他与茅台结缘的一些经历，谈到茅台国酒包装设计方面一些理应传承下去的东西，并且提到其实远远不止市面上流行的一款，其定制包装曾用于奥运会、国宴等诸多重要场合。马老师一句“茅台酒是中国的国酒，代表中国文化的传承，我们一定要设计好”，振聋发聩，发人深省。

视觉中国旗下视觉ME社区联合创始人姜伟辉先生详细介绍了视觉ME设计社区的创意众包模式和“国酒•茅台定制包装设计大赛”亮点。视觉中国设计社区上线运营16年来，举办超过800场创意众包设计大赛以及超过100场商业摄影大赛。涉及旅游、IT、食品饮料、服装、家居、珠宝、影视、政府机构等诸多行业，注册会员来自全球200余个国家和地区。

据姜总介绍，本次包装设计大赛以“你的设计有几度”为主题，邀请所有热衷设计、懂得坚持、不忘初心的设计师们参与，共同打造完整的茅台定制设计生态。

大赛过程结合成熟的导师制模式，邀请中华人民共和国推进国家广告战略委员会主任委员李克、湖南工业大学包装设计艺术学院院长汪田明、松果设计（上海/柏林）合伙人王杨和 Pesign（品赞设计）艺术总监彭冲作为指导老师，为选手的设计作品提出修改、指导意见，并特邀国宝级艺术大师、茅台酒设计师马熊老师亲自坐阵，作为大赛终审评委为设计作品把关。大赛复选阶段，将筛选出100位设计师，在充分了解国酒茅台厚重的文化底蕴的基础上，定向创作，凸显茅台定制的品牌理念和品牌价值观。

值得设计师关注的是，在大赛初选阶段，只要提交包装设计相关的作品，就有机会入围定向创作阶段。设计师全程可以共享商业价值，所有经过本次大赛孵化的作品，除大赛奖金之外，每定制出1瓶酒即可获得对应定制价格千分之一的设计红利。此外，视觉ME社区将为每位设计师提交的作品赠送时间戳，保护作品版权，维护设计师合法权益。

在本次“国酒•茅台定制包装设计大赛”启动仪式上，协会代表上海工业设计协会会长王日华先生致辞，盛赞本次大赛的必要性，并呼吁协会会员关注和参与。导师团代表李克、王杨、汪田明以及彭冲老师纷纷登台发言，表达了作为导师的心境，并一致提醒设计师要在深刻理解茅台文化的基础上进行创作，他们也表示后期会对所有参赛选手的作品进行不遗余力地指导。



与会嘉宾合影留念

最后，武进区常务委员、常务副区长陆秋明先生隆重为所有到场嘉宾介绍了武进区西太湖的历史，提到工业设计、创意设计是武进区产业升级转型的重点一环，呼吁在场设计师到武进创业，推动江苏省乃至全国的产业转型升级。

想了解更多赛事信息，请登录 shijue.me 官网大赛分类查看

视觉中国官方微信：shijue-me