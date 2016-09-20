破解亿舟资产成功的基因

-- 专访亿舟资产董事长方健华

上海2016年9月20日电 /美通社/ -- 近日，亿舟资产董事长方健华接受了《财富管理》杂志社的专访，专访报道原文如下：

站在财富管理这个风口，不是谁都能飞起来的，但老方显然属于乘风飞翔的那一类人。

这位“传说中的老方”就是亿舟资产董事长方健华，一家致力于互联网+财富管理的创新公司，在老方的带领下，短短三年时间，亿舟资产迅速从名不见经转的小公司发展壮大，成为财富累计资产管理规模达到400亿人民币的品牌公司。

老方其实并不“老”，但却是金融界的老兵。当年他以高考状元的身份考入武汉大学经济与管理学院市场营销专业，毕业后不久便闯荡上海金融圈，先后在中信建投、国金证券等国内知名券商从业，并迅速从普通业务员成为销售总监，享受着高薪与舒适的生活，但方健华深入股子里的创业基因，驱动他毅然投身创业浪潮。

2013年，方健华创业选择进入第三方财富管理领域，成立了上海亿舟资产管理有限公司，当年销售信托产品即突破50亿，2014年突破100亿，2015年达到152亿，同年即获得创东方领投的A轮3680万人民币融资。2016年，亿舟资产迅速挤进全国前十强。

显然，方健华的成功之道不仅仅是站对了风口，他对这个行业有何看法？亿舟资产成功的核心因素到底是什么？未来还能保持这么高的增速吗？带着这些疑问，《财富管理》杂志记者专访了这位传奇老兵---亿舟资产董事长方健华。



亿舟资产董事长 方健华

《财富管理》杂志：从成立到现在还不到3年，但亿舟资产累计管理规模已经达400亿元人民币。在第三方财富管理机构专业能力良莠不齐的背景下，亿舟如何取信客户？

方健华：做财富管理，首先要了解客户的需求，尤其是高净值客户，保值需求远远大于增值需求。亿舟资产成立至今以安全取信客户，各类理财产品均实现按期、足额兑付，兑付率 100%。其次就是根据客户的偏好，以第三方中立的身份为客户推荐产品、配置资产。

《财富管理》杂志：对于理财师来讲，他们可能更倾向推荐客户购买高佣金的产品，亿舟如何去解决这个问题？

方健华：当前财富管理公司良莠不齐，部分公司以销售为导向，对客户有利益引导，这也导致负面消息频现。例如在一般销售过程中理财师会倾向选择提成高的产品，忽略产品安全性，没有真正为客户着想。

对于亿舟资产而言，在筛选产品池的时候，已经把高风险的产品屏蔽了，本身产品的提成就非常低，对于理财师来说基本上都是同样的标准。从而保证理财师出于专业角度进行产品的筛选，不以自身提成及佣金高低导向客户。以“安全产品供给”为核心，成为亿舟资产一直以来坚持的价值观。

《财富管理》杂志：在风险管理上，亿舟有哪些过人之处?

方健华：财富管理公司做到一定规模的时候，诱惑很大。我本人是做券商出身，有两个很重要的基因植入到创业过程中，一是根据市场变化快速适应市场；第二就是抵制诱惑、控制风险。

亿舟资产一直把风险控制放在首位。以往的工作经验让我对未来规划十分清晰：做自己擅长的事情。债权类业务，虽然我们拥有相应的牌照，但这一块会选择“一行三会”监管下的正规金融机构合作；股权类业务，则要自己发行产品，这是我们的强项。

在选择合作伙伴时，我们也会选择同行业排名靠前、在细分领域做得最好的的机构合作，哪怕让利多一点，牺牲一些利润，也要为客户寻找最优质的资产管理人。

《财富管理》杂志：亿舟能够快速的在行业里取得成绩，您觉得成功的源泉在哪？

方健华：首先是公司团队，由多名来自著名互联网公司和金融公司高管组成的互补型团队，平均从业时间超过十年，互相之间配合很好，而且公司的基因跟我个人的基因相同，我是江西人，江西人有一个特点就是很勤劳、执行力强，我们团队也是如此；

其次是抓住了时代的机遇。以前创业可能都靠内生发展，但现在有更多的PE、天使投资为我们提供品牌、资金等各方面支持，这也是时代给了我们机会；

最后就是要顺势而为。一定要跟着财富趋势走，跟着高净值人群的需求走。互联网+财富管理也绝对是一个趋势，互联网可以提高效率、打破信息不对称，打破地域固限思维。

我们希望嫁接互联网，做互联网+财富管理的平台，能够让中西部地区的客户和合作伙伴，在第一时间享受到东部发达地区最好的金融产品及金融服务，通过我们这个平台，让这些信息与地域间的不对称，在第一时间内消失。

《财富管理》杂志：您现在个人的工作精力放在哪里？

方健华：有一部精力放在管理上，目前亿舟资产员工接近200人，已经是一个中型公司，管理方面需要提升到新的战略高度。

另一部分是制定战略方向，以前我是公司最大的销售，后来更多关注业务发展，现在就是制定大方向、大战略，目前我们的业务专注于高净值个人客户，未来可能更多面向机构客户，这一块的体量和机会都非常大，而且很适合我们参与，机构客户是我们未来的大方向。

另外就是在吸引人才方面，要想招到优秀且自我驱动强的人才真的很难，这需要花费我一部分精力，就是为创造企业吸引人才的机会。

《财富管理》杂志：您怎么看财富管理行业？

方健华：财富管理就是连接资金端，很多同行发展到一定规模时什么都做，关键还都自己做，我觉得这样很难做，最后可能什么都做不好。我们专注做财富管理，可以专注把一件事情做到极致。财富管理市场还在蓬勃发展，目前国内财富管理业务还处在初级阶段，只要我们站在客户的角度，注重风险管理，未来发展前景十分光明。

《财富管理》杂志：您在2015年启动了第二次创业，亿舟也上线了互联网+财富管理平台“亿金融”，当初您定下了百亿目标，现在还差多少？对于未来的业务发展，您有何规划？

方健华：2016年的目标是300亿，未来我们会持续融资，只有做大做强才会有更多的议价能力。除了自身发展，还要借助、引进强大且跟我们定位相同的股东，目前B轮融资正在进行中。在业务上，则通过互联网方式降低与客户之间的链条长度，降低成本，提高效率，让利客户；借助互联网的方式，提高客户对金融产品的专业辨别能力。

未来三年，我们还将会主动出击，把机构客户做到千亿规模。

《财富管理》杂志：于您个人而言，创业的成功也意味着个人财富的快速积累，您是如何规划自己的财富的？

方健华：做为财富管理的专业从业人员，我应该比一般的高净值客户要专业一点。我结合自己的资源、年龄这些因素，投资相对激进，更偏好天使投资。目前来说，我个人的投资也算比较成功，最高的收益达到了70倍，10几倍的也有，当然也有血本无归的，但对现阶段来说可以承受。在慈善方面，我们设立了慈善基金—亿基金，是与上海市慈善基金会一同设立的，公益活动范围包括济困、扶贫、赈灾、助残等社会救助活动。当然，今后这块还会坚持做下去。