3M全球志愿者日活动连续第三年在华展开

五城接力 温暖童心

上海2016年9月20日电 /美通社/-- 金秋九月，多元化科技创新企业3M的全球志愿者日活动迎来了第三个年头。此次，3M中国首次将爱心行动拓展至全国五个城市，并与全球最大的慈善组织“全球联合之路”一起，为进一步推行“萌芽学前计划”而努力，以呼吁更多的人关注进城务工人员随迁子女的早期教育问题。9月18日至26日期间，由170多名3M员工组成的志愿者队伍将分别来到上海、北京、广州、成都、苏州等地的七家外来务工子女幼儿园，以切实的行动为孩子们送去关爱与呵护。



3M志愿者与幼儿园小朋友亲密合影

3M全球志愿者日自2014年设立以来，便始终受到3M各级员工的重视和欢迎。3M大中华区战略、电商及市场公关部总监薛勇先生表示：“3M每年开展全球志愿者日活动，其主要的目的不仅在于鼓励员工积极参与公益，奉献更多爱心，同时也是希望通过这项长期持续的活动能够使更多企业及个人注意到社会上那些需要被关爱的人群，并为他们提供力所能及的帮助。”

活动现场，3M志愿者们与幼儿园的孩子们亲密互动。音乐课堂上，小朋友们用稚嫩的童声跟随志愿者哼唱着朗朗上口的英文儿歌；手工课堂上，志愿者们耐心地教导孩子们用手工纸制作出一朵朵漂亮的绣球花和一面面鲜艳的小国旗；而在健康小课堂上，3M爱护佳健康洗手七步法则让孩子们轻松学会了正确洗手的方法。这些有趣的互动环节让小朋友们雀跃不已，现场洋溢着一片欢声笑语。不仅如此，3M在每个幼儿园里还特别设立了健康成长爱心角，并在其中放置了洗手液、创口贴、退热贴等3M爱心产品，同时也配备了体温计、视力表、身高体重仪等学校常用器具，以保障孩子们能在设施健全的校园环境中茁壮成长。



3M志愿者耐心教授爱护佳健康洗手七步法并与孩子们欢乐互动

作为一家积极践行企业社会责任的国际知名企业，3M一直以来都坚持从身边小事做起，并且不遗余力地推动着各种慈善公益活动。截至目前，3M中国已累计有近500人次的志愿者参与了全球志愿者日活动，总服务时间超过1,100个小时，并为2,500多名外来务工人员子女带去了温暖与关爱。随着“萌芽学前计划”的不断推进，相信未来还会有更多的孩子因此而受惠。除此以外，诸如3M世界环境日主题活动、3M青少年口腔健康关爱行动及3M爱护佳医院感染防控周等公益活动也在持续展开中。3M期望通过自身的努力和强大的科技实力改善人们的生活。