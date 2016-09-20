酷MA萌抵沪 “I Love 熊本生活馆！”首站出击

一个看起来呆呆萌萌却又好奇心旺盛的黑胖子，一个爱捣蛋又爱耍宝的多才多艺“小男孩”。他是公务员，有着日本熊本县营业部长兼幸福部长的身份；他是吉祥物，擅长鱼类鉴定，更有象棋初段的技能傍身。他就是“酷MA萌”，当之无愧的宇宙网红。

上海2016年9月20日电 /美通社/ -- 近日，由上海乐标品牌管理中心携剧格文化传媒倾力打造的“I Love 熊本生活馆！”首站亮相上海来福士广场。作为国内为数不多售卖酷MA萌正版周边的“闪店”，生活馆的开业不仅吸引了诸多嘉宾媒体到场，聚集起一众粉丝围观尖叫，更引来了酷MA萌本尊的现场助阵。胖乎乎圆滚滚的身形，呆萌可爱又无辜的眼神，举手投足间轻盈灵巧却又时不时露出一些“笨拙”的马脚……当酷MA萌踏上舞台，“部长”的呼声便犹如潮水般蜂拥而至，谋杀菲林无数。此次部长现身，将通过淘宝直播，和广大粉丝分享部长全程动态。为了让大家深入体验熊本县美景和风土人情，作为此次活动唯一的旅游产品供应商，同程旅游还提供了免费出境游熊本的机会。

在活动现场，酷MA萌的出现已经引爆粉丝的澎湃激情，参与者对于酷MA萌的点滴趣闻如数家珍，喜爱之情溢于言表。而当主持人揭晓周边商品的品类及促销信息时，更是引发了“买买买”的连串呼喊。终于，迎着众目期盼，酷MA萌本尊踱步出现，快门声此起彼伏，捕捉着部长活灵活现的一举一动，更有幸运观众被邀请与酷MA萌亲密互动，留下珍贵合影。

在见面会现场，身为“熊本县营业部长兼幸福部长”的酷MA萌可谓尽忠职守，配合主持人的讲解，手舞足蹈地演示起家乡的特色地标及美食。尽管时不时会犯傻，偶尔还会出戏抢镜，酷MA萌依旧出色地完成了重任，并表演起招牌“舞蹈”。酷MA萌的姐姐介绍了部长所有当天体操的意义，解锁了不少卖萌新姿势，让粉丝们直呼招架不住！



酷MA萌现场介绍家乡熊本县的地标及美食

此次“I Love 熊本生活馆！”的“闪店”将于9月15日-10月9日在来福士广场做展示停留，后续将计划深入北京、广州、成都、武汉、西安等城市，完成多站点的接力，轮番进驻各大商圈，将酷MA萌的周边售卖进行到底！在“I Love 熊本生活馆！”中，浓浓熊本风的场景布置，搭配着品类繁多的酷MA萌衍生品，让整个空间都犹如一个巨型的收纳盒，呈现出绝无仅有的完整周边体验。此外，更有高达2.5米的巨型酷MA萌立像“撑场”，成为瞩目标识之余更可供亲密合影。除了公仔玩偶，消费者还可选择服饰、生活用具等等，透过不同的形式将“部长周边产品”带回家，将“萌萌蠢蠢”的吉祥物融入生活，点亮每天的好心情。



生活馆内的酷MA萌周边品类齐全

作为“I Love 熊本生活馆！”全国巡展的主办方，上海乐标品牌管理中心，一直致力于卡通影视品牌的推广和运营，是国内IP衍生产业链最全的企业之一，将会不遗余力地提供给广大企业和消费者最完善的IP运营解决方案和最符合粉丝需求的IP衍生业态。此次活动的联合主办上海剧格文化传媒，以为粉丝提供优质的IP产业服务为基础，专注于影视剧衍生周边产业、娱乐电商及影视及动漫IP运营。此次双方协同合作伙伴，一切的一切只为一场完美的“I Love 熊本生活馆！”首秀。