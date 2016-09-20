新Hardox HiTemp耐磨钢板延长了高温条件下使用寿命

斯德哥尔摩2016年9月20日电 /美通社/ -- Hardox HiTemp 是 SSAB 的 Hardox 悍达耐磨钢板家族于近日新推出的一个颇受欢迎的附加产品。

Hardox 悍达是全世界公认的耐磨钢。40多年来，它在各行各业提高了生产率，延长了使用寿命。这些年里，Hardox 悍达不断发展，硬度和韧性达到了新水平。

新的 Hardox HiTemp 能够应对一个重要的磨损挑战：可经受住在高热环境中的磨损考验。

传统调质耐磨钢在300 - 500°C* 范围的较高温度下会丧失硬度。

到目前为止，用于高温应用的替代解决方案已变得更昂贵和更复杂。

Hardox Hitemp 耐磨钢板是一个较好的解决方案。Hardox Hitemp 的高温性能是通过采用高品质的原材料及严格控制制造工艺来实现的。

Hardox Hitemp 可采用和其它 Hardox 悍达钢种及常规钢材一样的设备和技术进行切割、焊接、机加工与冷成型。

所有这一切使 Hardox HiTemp 成为许多领域，特别是加工行业，如钢铁、水泥、煤电厂以及回收利用和沥青等行业高温耐磨应用的理想选择。

欲了解 Hardox HiTemp 性能的更多信息，请联系：

Jenny Brandberg Hurtig 理工博士

SSAB 特种钢，耐磨钢板产品经理

D 25 46 18 M 237 30 85

电子邮箱：jenny.brandberg-hurtig@ssab.com

*温度范围并不是很严格，取决于磨损条件。300 - 500°C大致相当于570 - 930°F。

www.ssab.com

SSAB 是一家立足于北欧和美国的钢铁公司。SSAB 通过与客户进行密切合作及开发来提供增值的产品和服务，协力共创一个更强、更轻和更可持续发展的世界。SSAB 的员工遍及全球逾 50 个国家，在瑞典和美国均建有生产工厂。 SSAB 已经在斯德哥尔摩的 NASDAQ OMX Nordic Exchange 交易所上市，并在赫尔辛基的 NASDAQ OMX 进行二次上市。