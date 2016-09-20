艾仕得可持续涂料系统赢得两项SURCAR 2016环保大奖

先进技术旨在帮助汽车制造商简化涂装工艺并减少环境足迹

上海2016年9月20日电 /美通社/ -- 全球领先的液体和粉末涂料的供应商艾仕得涂料系统 (纽约证券交易所代码：AXTA)，凭其可持续高固体份溶剂型3涂1烘(High Solids 3-Wet coating systems)和生态概念水性免中涂涂料系统(Eco-Concept waterborne coating systems)在SURCAR 2016汽车涂装大会上赢得了两项环保大奖。高固体份3涂1烘案例赢得了环境足迹类排放控制奖；生态概念水性免中涂涂料系统案例获得了环境足迹类节能减排奖。



艾仕得免中涂获SURCAR环保大奖



艾仕得高固体份3涂1烘获SURCAR环保大奖

SURCAR顶级汽车涂装研讨会已经有50多年的历史，是世界领先的汽车涂装大会。它吸引了汽车行业领先企业和业内专家一起交流经验并讨论每年行业发展趋势。SURCAR国际奖项旨在认可、推广并奖励国际汽车行业价值链中最具创新的解决方案。奖项是由来自世界各地的业内专家组成的SURCAR委员会评选而出。

SURCAR汽车涂装国际大奖的两个条目中，艾仕得提交的报告和数据均基于汽车客户实际操作中使用这两种涂料系统所带来的环境效益。这两种涂料系统旨在帮助客户减少挥发性有机化合物（VOC）的释放，使其符合甚至可低于中国的VOC监管所规定的挥发性有机化合物要求。而它们的另一个目标是通过降低固化温度、减少应用程序和维护方法，或兼顾两者从而可减少15%的生产线能源消耗。

“荣获这两个行业奖项是对我们研发创新涂料系统所做努力的认可。推广和促进这些可持续的解决方案将会帮助汽车制造商和汽车车身修理厂提升效率，减少浪费，并节约能源和运营成本，支持中国汽车产业的可持续发展。”艾仕得副总裁兼艾仕得大中华区总裁陆克坚先生说，“在庆祝艾仕得公司进入涂料行业150周年之际收获双重奖项，我们感到非常高兴。感谢SURCAR评委会对于我们在研发和推广高性能、可持续的涂料系统的认可。”

艾仕得在中国乃至全球可持续涂料和工艺解决方案的研发方面具有坚实的领导地位。艾仕得的统合涂装技术™整合并包含了3涂1烘涂装系统(3-Wet coating systems) 、生态概念免中涂涂装系统及高固体份单涂层2 涂1烘系统(2-Wet Monocoat coating systems) 。这套技术具有高效率、高质量和可持续的产品特性，努力为行业提供卓越性能以及更高满意度。

艾仕得还分别参与了SURCAR 汽车涂装大会在6月和9月举办的水性汽车涂装技术研讨会和汽车塑料部件的研讨会。艾仕得中国产品和技术总监闫福成博士在两个研讨会上发言，并作为行业专家参与专题讨论，分享了艾仕得对全球汽车涂料发展趋势的看法以及艾仕得的可持续产品和解决方案。

艾仕得自1984年以来在中国开展业务，并凭借其丰富的行业经验在开发尖端涂料产品方面处于领先地位。除上海嘉定水性漆工厂外，艾仕得还在嘉定及长春分别拥有工厂，与艾仕得华佳共同运营六家粉末涂料工厂。艾仕得在中国设有四家修补涂料培训中心，以及位于上海的全球色彩实验室和亚太地区创新中心支持研发和其亚太地区总部。结合其在中国的多种资源，艾仕得涂料系统将更好地支持中国汽车行业、商业运输行业及工业部门的长期可持续发展。