她社区获2016红鲱鱼亚洲100强，女性行业首次获奖

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 在刚刚结束的2016红鲱鱼亚洲区百强评选中，全球顶级科技创投类媒体红鲱鱼杂志公布了2016年亚洲最具潜力创业公司百强榜单 (Red Herring's Top 100 in Asia)，中国最大的女性社区-她社区，成为中国女性行业唯一的获选企业。

在亚洲百强大会现场，红鲱鱼全球主席Alex Vieux向她社区的创始人周杰颁奖并祝贺，Alex说，“红鲱鱼每年都在寻找全球范围内最具前瞻性和影响力的公司以及创始人，将他们推向世界的舞台。”而她社区凭借一年内用户的飞速增长以及在女性行业的突破和创新，获得了红鲱鱼的青睐，也正印证了此点。



她社区创始人周杰与红鲱鱼全球主席Alex合影

《红鲱鱼》作为美国硅谷最具影响力的杂志，被视为全球最知名的互联网投资、技术媒体，在投资界有“硅谷圣经”之称。在过去的20余年中，红鲱鱼基于对企业过往实际业绩及长远预期的严格审查，不断发现有价值的新兴公司，包括eBay、Google、Skype、阿里、百度等行业巨头早期都曾获得《红鲱鱼》奖项。2005年起，红鲱鱼开始评选亚洲100强，旨在发掘、表彰亚洲商业领域内最有前途的科技企业，由于该评选一向以挖掘具有投资潜力的高科技企业而著称，其排行榜一直深受投资界的重视。



亚洲百强证书和奖牌

一直致力于让中国女性更快乐的她社区，为了加强女性在互联网上的安全以及私密性，在用户的属性上一直保持着超过99.9%的女性用户比例。作为已有6000万年轻女性用户的网上精神家园，强调真实、包容、多元化的她社区体现了现代女性的自由和独立精神，也为移动互联网女性用户搭建了一个有安全感的交流平台，目前她社区的月活用户数量已经突破了1300万。

她社区以“圈子”为连接点，通过内容粘性建立起女人间的关系维度，每一个圈子都是一个话题，用户可以在圈子内发帖交流，分享自己的生活，而声音，图片，文字，视频乃至直播，都可以是分享的内容。首页的“她说”是她社区通过算法来定制的feed信息流，用户根据自己的兴趣选择以及长期的浏览习惯，会形成一个属于自己的阅读信息流。独特算法的技术优势，人性化出发的兴趣圈子以及女性喜欢社交的用户习惯，使得她社区在上线后保持着惊人的用户增长速度，女性一站式入口的基因开始凸显，也因此受到了红鲱鱼的肯定。

红鲱鱼全球Alex说：“在严格的筛选和评判后，我们从众多亚洲科技创业公司中，甄选出亚洲前100家获奖公司，我们相信，这些公司的视野与技术，将驱动一场伟大的商业成功。她社区应该为自己的成就而感到骄傲。”

她社区的创新模式以及理念，受到了红鲱鱼国际评委团队的一致认可，因此她社区的创始人周杰，也将于11月到访美国，参与红鲱鱼2016年全球100强的评选。