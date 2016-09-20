史克浪体育获得左驭资本等总计2400万元A轮融资

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 领先的精品赛事开发运营商史克浪体育近日正式宣布完成2400万元人民币的A轮融资，本轮融资由左驭资本领投，资金将用于赛事运营、团队扩充以及更多精品赛事 IP 的孵化。

此前，史克浪体育首个精品赛事 IP 泥泞跑 MudRun 自2015年开赛以来，已经在北京、上海、南京成功举办9场比赛，吸引了10000多名运动爱好者在全程8-10公里的泥泞赛道中摸爬滚打。史克浪体育2016年除了将在上海、南京、重庆等地再举办5场泥泞跑 MudRun 以外，还将与 FitJoy、乐刻运动等健身房合作，开展泥泞跑训练营，在秋冬季节进行泥泞跑大挑战项目，全方位延伸泥泞跑 MudRun 这一精品赛事 IP 的广度与深度。一项室内团体对抗类型的赛事将作为史克浪体育第二个精品赛事于2016年年底亮相。



泥泞跑

北京史克浪国际体育文化有限公司成立于2014年，是由一群来自户外运动、互联网、广告公关等不同行业热爱运动、渴望挑战的年轻人组成的公司，从事精品赛事 IP 孵化、体育营销、体育文化、赛事运营、赛事 IP 运营、互联网+体育等业务，是一家专业化、国际化的体育全产业项目运营商。2015年获得洪泰基金、娱乐工场天使投资，将风靡全球的泥地障碍越野跑项目 -- 泥泞跑 MudRun 引入中国。2016年泥泞跑 MudRun 在4个城市举办了9场比赛。其中上海、南京和重庆站分别与上海文广新闻传媒集团（SMG）旗下的五星体育频道、江苏广电集团旗下江苏交通广播和重庆广播电视集团旗下重庆都市频道开展合作，利用广电媒体在当地的优势传播资源，覆盖当地全媒体传播渠道，成为泥泞跑 MudRun 成功举办的基础。

本轮领投方左驭资本是国内专注于旅游及服务性消费行业的研究型投资机构，目前业务包括：私募股权投资、行业投资研究和企业融资财务顾问服务三个部分。其中私募股权基金业务目前已经完成两支共计近11亿人民币的基金募集，其中一支1亿人民币天使基金，主要投资旅游，文娱，体育，教育方向早期创业公司；另一支为10亿人民币旅游产业基金，主要方向为旅游目的地的开发运营。

史克浪体育创始人黄斯沉先生表示：“史克浪体育以泥泞跑作为首个拳头产品不断扩大赛事规模、赛事品类，联合行业内优势平台和舆论领袖，聚集户外运动爱好者、极限运动爱好者、健身达人、办公室白领人群，充分融合线上线下优质资源，基于优质体育精品赛事 IP 向泛娱乐文化产业拓展。让史克浪体育朝着世界知名的赛事运营和体育营销公司而不断前进。”

左驭资本创始合伙人胡伟东先生认为：“当下的体育产业依旧缺乏优质的供给、优质的产品，泥泞跑将赛事的专业性与娱乐性完美的结合，形成了稳定、忠诚的用户群，是市场中不多见的精品赛事 IP。IP 是体育产业的头部资源，其商业价值和衍生能力都为业界所共识，未来可以想象围绕着泥泞跑，会有一系列的活动、节事、衍生品出现。史克浪体育做为行业中领先的 IP 孵化、运营、营销公司对于 IP 和体育赛事有着深刻的认知和理解，并且深谙赛事运营和传播之道，相信不久的将来，史克浪将为体育行业带来更加丰富、优质、有趣的赛事和产品，并将通过精品 IP 赛事拉动人们对于目的地产品的消费。”