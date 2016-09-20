凤凰新闻客户端史上最有挑战性的版本终于来了

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 凤凰新闻客户端探索版正式上线，这款主打人工智能混合推荐的客户端，开启了个性化阅读的又一新纪元。本次上线的探索版不同于之前的任何一次更新，并不是简单的优化原有版本，而是全新打造了一款基于智能推荐模式的、拥有更人性的用户界面和更智能的用户体验的新版本。用户需要重新前往应用商店下载，才能够看到这一凤凰新闻客户端史上最有趣也最具有挑战性的探索版。



凤凰新闻客户端探索版1

尽管个性化推荐早已成为新闻客户端发展的必然趋势，然而，纵观目前行业内单纯依靠机器算法的新闻推荐模式，几乎只能根据用户的历史信息推荐新闻，在保证个性的同时，很容易损伤新闻的质量和容量。

因此，凤凰新闻客户端全新打造探索版，在智能推荐的基础上，并没有放弃凤凰品牌固有的优势，仍然十分强调编辑精选和用户订阅两方面的权重，“混合智能推荐”系统让推荐的新闻内容更丰富、质量更高，把用户感兴趣的，且真正优质的内容推到用户面前，从本质上让用户玩转“个性”。

下拉一下，获取属于你的定制新闻

借助智能混合推荐系统，凤凰新闻客户端探索版将编辑精选的高品质报道和用户感兴趣的个性新闻完美结合，用户只需要手指下拉一下，就能看到内容丰富、品质精良的新闻内容。



凤凰新闻客户端探索版2

此外，新增的“不感兴趣”按钮，改变了单纯通过用户历史使用习惯推荐新闻的模式，增加了用户的自主性，同时也会形成良性循环，让智能推荐更加精准。

一部手机，看遍凤凰旗下所有精品

刚刚上线的凤凰新闻探索版打通了凤凰卫视、凤凰资讯、凤凰FM、凤凰号等凤凰旗下所有内容平台，并对原有的搜索功能算法进行了升级，全面覆盖凤凰旗下所有优质内容。

在不断探索、优化创新的同时，凤凰新闻客户端始终专注提升新闻品质。首创的主笔专栏让凤凰新闻客户端拥有凤姐、张绍忠、唐驳虎、王路等独家稿源，用户只需在凤凰新闻客户端订阅对应的作者，即可第一时间阅读到最好看的内容！



凤凰新闻客户端探索版3

凤凰不但拥有资深的编辑队伍，更秉承了创造优质内容的基因，打造了一大批原创栏目，比如每周12点准时推送的八小妹、FUN来了等，这些优质原创栏目确保了凤凰新闻客户端的新闻水准始终处在行业标杆位置。

最值得一提的是，凤凰新闻客户端探索版通过与凤凰卫视、凤凰FM强强结合，上线了具有里程碑意义的车载功能！这一创新让用户真正解放双手，获得更加立体的新闻阅读体验。



凤凰新闻客户端探索版4

从内容到形式再到功能，凤凰新闻客户端探索版的上线，显然是在巩固原有的内容优势的前提下，在如何破解同质化、如何提升用户体验，这一所有新闻客户端都在思考的问题上的又一次成功探索。