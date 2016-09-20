2016年中国国际信息通信展览会在京召开

5G、VR热度更进一步

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 中国国际信息通信展览会（简称“PT展”）是世界最具影响力的信息通信及科技展会之一，9月20日，由工业和信息化部、中国国际贸易促进委员会主办，中国邮电器材集团公司、中国国际展览中心集团公司承办的“2016年中国国际信息通信展览会”在北京中国国际展览中心（静安庄）盛大开幕。工业和信息化部部长苗圩、中国国际贸易促进委员会副会长王锦珍出席开幕式并致辞，陈肇雄副部长主持开幕式，张峰总工程师出席。

苗圩在致辞中表示，中国政府高度重视信息网络和信息经济的发展，加快推进“网络强国”战略，并在“互联网+”行动计划、推进网络提速降费、促进云计算和大数据健康发展、深化制造业与互联网融合发展等方面出台了一系列的政策措施，旨在进一步加快信息通信技术在重点领域的融合创新，打造经济发展的新动能。

苗圩对工业和信息化系统及相关企事业单位、科研机构提出希望：一是全面推进宽带网络基础设施建设；二是全力落实“互联网+”行动计划；三是深入推进信息通信业与工业融合发展；四是健全网络安全综合保障体系。

本届展会的主题是“网聚万物，融合创新”，在总面积近5万平方米的6个展馆中，展品涵盖移动通信 (5G)、SDN/NFV、物联网 (IoT)、云计算、大数据、虚拟运营、智慧城市、智能家居、智能终端、信息安全、车联网、工业互联网、各类新型互联网应用及智能硬件等业内最前沿的技术和最新鲜的产品。小到家居、娱乐、出行、保健，大到农田水利、智能工厂、保家卫国，体现了我国信息通信业在“中国制造2025”、“互联网+”、“大众创业、万众创新”等方面取得的重大突破。



2016年PT展开幕式

展会在信息通信业内的影响力从参展商规模可见一斑，我国三大电信运营商、中国铁塔、华为、中兴、诺基亚上海贝尔、TD 产业联盟、乐视移动、阿里巴巴等均以强大阵容参展，精心搭建展台，展示最新、最具代表性的信息通信产品和技术。

在“网络强国”战略带动下，宽带技术和产品在本届展会上占据了重要地位。而以移动互联网为基础的多种新型信息消费模式则给展会带来了新气息。5G 是时下的行业热点，我国于今年年初全面启动了 5G 技术研发试验，5G 自然成为本届展会的技术重头戏。全球最先进的 5G 研究成果汇聚一堂，各方企业都想通过自主创新能力在未来的技术版图中有出色表现。

开展当天最热闹的莫过于4号馆的“遇见未来”专区，里面汇聚了超高速宽带接入、天地一体化、4K 泛娱乐、车联网等前沿科技。这是今年 PT 展着力打造的专区，观众可以在其中了解我国新一代信息通信技术与制造、金融、能源、医疗、教育、交通、农业、社交、国防等领域的深度融合。引人关注的“虚拟现实”技术最是燃爆了观众的热情，现场参观者争相体验 HTC、诺基亚和上海贝尔、三星、中兴、蜗牛等企业带来的虚拟现实产品，在沉浸式的体验中提前享受未来工作生活的便利。

每年 PT 展官方活动 ICT 中国高层论坛同样是体现专业性和影响力的行业“大事件”。20日当天，“ICT 中国.2016高层论坛”也拉开帷幕，为 ICT 业内人士设置了不同细分领域的交流话题和专场。第一天的 ICT 领袖论坛、移动多媒体发展论坛、TOP SHOW - 虚拟现实产业论和未来网络创新研讨会均是座无虚席，来自工信部、中国通信企业协会、华为、中兴、高通、大唐、爱立信、三星、阿里巴巴、小米、三大运营商等部门和企业的发言人妙语如珠，会场气氛热烈。

9月21日、22日，“ICT 中国.2016高层论坛”还将围绕 5G、大数据、铁塔产业链、SDN/NFV、4K、数字医疗、移动转售、应急通信、智能家居、云计算等热点领域开设分论坛，预计听众将达到3000人次。

除了在各具特色的展商展台上参观体验，现场观众还可以作为“时光穿梭者”探索未来科技，参加主办方特别策划的“印花狂魔”、“爱拍集赞”等活动并赢取奖品。多个展区和论坛也准备了丰富的电子产品送给幸运观众。

2016年中国国际信息通信展览会将持续到9月23日，观众可在展期内继续注册报名。

观众移动端注册链接：

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