TUV莱茵荣升2016年中国外贸企业最信赖检测认证机构探花

上海2016年9月20日电 /美通社/ -- 日前，国务院办公厅发布《消费品标准和质量提升规划（2016 - 2020年）》，再次强调推进供给侧结构性改革，以先进标准引领消费品质量提升，倒逼装备制造业转型升级；坚持质量为本，推广先进标准应用体系和先进质量管理模式，打造中国优质品牌；加快国内外标准接轨，推动实现内外销产品“同线同标同质”，加快中国标准“走出去”。企业纷纷借“东风”创新技术，提高产品质量。中国外贸行业长期在国际产业链处于低端地位，现在到了靠自主品牌闯世界、向国际产业链中高端进军的时机了。

第三方检测认证机构与外贸企业的关系唇齿相依。在日前由《进出口经理人》发布的《2016外贸服务市场调查报告》显示，36.4%的外贸企业会选择知名度高的品牌检测认证机构来为其产品提供检测认证，从而提供令人信服的产品背书。第三方检测认证机构的权威、公正、专业、服务等本身已经成为了品牌。TUV莱茵继续2015年的强势表现，位列榜单外贸企业最信赖的检测认证机构第三，并与第二名的差距缩小至1.3个百分点。

《进出口经理人》（月刊）创刊于1988年，由中国贸促会机械行业分会、中国贸促会电子信息行业分会和机械工业信息研究院联合主办，今年该杂志已连续11年调查并发布“中国外贸服务市场调查报告”。此次调查的外贸企业选择检测认证机构的主要依据除机构知名度之外，依次分别为采购商要求、价格及机构服务态度。

目前第三方检测市场规模快速扩展，近三年更以13.45%的平均增速发展。其中国有占55%，外资占30%，私营约占15%。外资检测认证机构的最大优势在于强大的技术经验、广泛的海外布局及悠久的品牌优势。“TUV莱茵不是简单为客户提供进入国际市场的准入证，从服务理念核心来讲，我们一直在做‘质量与安全’”，德国莱茵TUV市场服务副总裁李涛日前在接受《进出口经理人》的采访时表示。从本地战略出发，TUV莱茵坚持德国企业的血统和“百年老店”的基因，持续在关注国内的生产及服务型企业，持续投入本地市场。此次调查也因其在互联网及业务拓展方面成绩显著，颇受外贸企业肯定和好评。

TUV莱茵是全球知名的独立第三方检验、检测认证机构，拥有超过140年的经验，在全球五大洲69个国家设有分支机构，全球员工数超过 19,000， 能提供全球客户所需的专业服务支持。