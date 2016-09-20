青云QingCloud为昆明航空私有云建设提供独家云平台支持

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 企业级基础云服务商青云QingCloud（qingcloud.com）与昆明航空有限公司（简称“昆明航空”）达成战略合作，正式成为其独家云平台合作伙伴。目前，昆明航空正在与青云QingCloud 联手打造一个高可用、可随需扩展、兼具 IaaS 和 PaaS 的私有云平台，为昆明航空的机票订购、支付、值机、常旅客会员、呼叫中心、航班动态查询等服务提供技术保障。该私有云平台将会帮助昆明航空在 IT 投资和运营层面节约大量成本，并极大缩短新业务的上线时间，为其业务创新提供更多空间和可能性。



青云QingCloud为昆明航空私有云建设提供独家云平台支持

昆明航空由深圳航空投资控股，是云南省唯一一家本土航空企业，主要经营航空客货运输业务。随着机票分销政策改革的逐渐深入，“提直降代”（即提升机票直销、降低代理分销）已经成为国内航空公司业务变革的首要目标。“提直降代”及相应销售模式的变化，给航空公司现有 IT 系统带来很多挑战，亟需创新的技术和灵活可扩展的平台作为支撑。2015年底，昆明航空启动“提直降代”私有云平台建设项目，计划在昆明建设数据中心，并将原有的IT系统从深圳迁至昆明，以此加强对自身IT系统的管控，提升 IT 创新能力，为未来业务的创新与发展奠定基石。

昆明航空“提直降代”私有云平台建设项目初期涉及官网、OTA（在线旅客代理）接口、微信和呼叫中心等模块，包含 IBEAPI（中国航信互联网订座引擎）服务、运价/客规查询、呼叫中心行程单服务、优惠券查询使用服务、保险查询预订服务、值机服务、常旅客会员服务、支付服务、航班动态查询服务等在内的多项业务。基于对未来可扩展性、安全性和稳定性等多方面的考虑，昆明航空信息中心将逐步对现有系统进行改造，通过拆分原有各应用系统中的公共功能，以服务的方式供各系统共享，实现系统之间的解耦合，最终实现高可用和横向扩展。此外，基于应用和业务场景的需求，昆明航空还需要云平台具备 PaaS 服务能力，同时具备高性能、成熟性、开放性、可扩展性、资源弹性、安全性及易用性等特性。

基于昆明航空的私有云建设需求，青云QingCloud 为其提供了一套完整的云计算解决方案，包括稳定可靠、集成统一、弹性伸缩、智能高效并自主可控的云基础架构平台，以及数据库集群、缓存集群、对象存储、大数据平台和容器等服务于一身的 PaaS 平台。其中，云基础架构平台包括IT基础设施层的所有组件，与昆明航空对云平台的需求相契合。此外，昆明航空的业务应用还可以通过 QingCloud 的应用编排引擎一键部署到测试、生产等多个环境中。

昆明航空信息中心部门负责人表示，业务创新对昆明航空的 IT 建设和运营提出了更高的要求，选择青云QingCloud 作为昆明航空的独家云服务合作伙伴，主要基于其高度成熟和产品化的云计算解决方案，满足昆明航空对私有云平台建设的全部需求。作为国内航空业云战略转型的领跑者，昆明航空希望通过与 QingCloud 的合作进一步提升 IT 的整体创新能力，加速业务的创新与转型。