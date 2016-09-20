“2016污染场地修复技术标准与行业发展研讨会”顺利召开

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 9月19-20日，由中国环境保护产业协会主办、高能环境承办的“2016污染场地修复技术标准与行业发展研讨会”在北京召开。此次研讨会以“谋共识、促发展”为主题，旨在通过团体标准这一创新形式，凝练业界共识，推动行业发展。来自环保部，环保部环境规划院、中国环科院、中国标准化研究院等科研院所，以及环保企业的800多人参加了会议。



2016污染场地修复技术标准与行业发展研讨会现场

环保部土壤环境司相关领导、中国环境保护产业协会副会长牟广丰、高能环境董事长李卫国出席并发表致辞。

环保部领导对环保产业协会组织召开此次研讨会表示热烈祝贺，并针对引导土壤修复行业健康发展，加强先进修复技术交流合作，提出了加强相关立法和标准制定、深刻认识国务院印发“土十条”的重要意义、下一步污染防治工作重点等提出三点意见。

牟广丰副会长指出，污染场地修复是环保产业新生力量，目前还存在着科技支撑相对薄弱，资金过多依赖于政府，标准尚未健全，商业模式还不清晰等问题制约环保行业发展。中国环保产业协会将成为污染场地修复产业的推动者和践行者，并以团体标准编制为契机，让社会各方全面了解修复产业的特点和修复技术的发展。



中国环境保护产业协会副会长牟广丰发表致辞

高能环境董事长李卫国也谈到，环保行业功在当下利在千秋。引导污染场地修复行业健康发展、加强环境修复技术的交流与合作，是我们每一个环保从业者肩扛的责任，更是环保行业专家学者难辞的重担。环保人唯有凭借“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”的坚持去直面现状，砥砺奋进，方能更好地解决环境危机。



高能环境董事长李卫国发表致辞

本次研讨会以学术报告、热点对话、座谈交流等形式展开。中国环科院总工程师李发生、美国加州环境保护署洛杉矶水质量管理局高级工程地质师童卫星等10位国内外学术界专家受邀作主题报告，并和环保部固体废物与化学品管理技术中心副主任臧文超、北京环科院院长姜林、沈阳环科院院长邵春岩、上海环科院副院长黄沈发、轻工业环保所总工宋云、高能环境修复公司总经理魏丽等嘉宾进行了现场对话，重点讨论了中美方污染场地修复管理体系的差异性、“土十条”对污染场地修复行业的影响等议题。

研讨会期间，中国环科院、北京市环科院、北京矿冶研究总院等科研机构的专家分别就促进《铬污染土壤异位治理技术指南》、《污染场地采样技术指南》、《污染场地阻隔技术指南》等7项中国环境保护产业协会团体标准的制修订等议题进行了深入探讨和交流。

通过此次研讨会，与会者增进了共识，明确了方向，有助于环保行业的健康发展。作为承办方，高能环境在经营好企业的同时，积极致力于促进行业发展，曾多次受邀参与行业技术及产品标准的编制，促进土壤修复行业健康发展。