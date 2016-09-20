希尔顿全服务公寓式酒店首次亮相中国

济南鲁能希尔顿酒店及公寓在中国“泉城”市中心重新定义好客之道

中国济南市和美国弗吉尼亚州麦克莱恩市2016年9月20日电 /美通社/ -- 希尔顿 (NYSE: HLT) 今日宣布济南鲁能希尔顿酒店及公寓正式开业，标志着希尔顿全服务公寓式酒店概念首次引入中国。济南鲁能希尔顿酒店及公寓由鲁能集团旗下山东鲁能亘富开发有限公司投资兴建并由希尔顿全球管理经营，也是济南南部首家国际性酒店和希尔顿在中国的第 37 家酒店。



酒店外景效果图

希尔顿亚太区品牌管理副总裁肖恩·伍登 (Sean Wooden) 表示，“近100年来希尔顿一直自豪地欢迎全球旅客，持续创新和重新定义好客之道。随着我们在华首家全服务公寓式酒店正式开业，我们为在核心地段寻求业界最佳住宿的旅客带来无与伦比的服务。从酒店的当代全玻璃设计到开设全市最高餐厅和融合泉城高档零售中心，济南鲁能希尔顿酒店及公寓准备提供真正的非凡国际体验。”

济南鲁能希尔顿酒店及公寓总共有420间客房 – 其中酒店内有316间时尚宽敞客房，公寓楼内有其余 104 套一室、两室和三室豪华住房。全部客房都配备现代化服务设备，包括 Wi-Fi 和 42-60 英寸液晶电视，宾客可透过法式窗户尽情饱览山景城市天际线全貌。康乐设施包括 33 层游泳池、24 小时健身中心、桑拿和蒸汽室。入住行政客房的宾客可尊享行政酒廊，享用免费早餐、下午茶和晚间欢乐时光甜点与鸡尾酒。每套公寓都自带设备齐全的厨房以及独立客厅和工作区，全体公寓宾客还可享用独立接待区和健身中心。

希尔顿大中华及蒙古区营运高级副总裁麦金信 (Bruce McKenzie) 表示，“我们致力于强化公司在中国的布局，特别是我们休闲和商务宾客旅行所在地的布局。济南鲁能希尔顿酒店及公寓正式开业是我们组合增长与演进的里程碑式成就，把我们的旗舰品牌引入华北重要经济中心、山东省会济南。泉城正加大力度促进休闲旅游、商务旅行和会展业 (MICE) 发展。”

济南鲁能希尔顿酒店及公寓有10个多功能会议厅、1,000 平方米屋顶花园和1,050平方米大宴会厅，提供总面积超过 2,679平方米的灵活会议与宴会空间，可配置成适合从晚宴到大型会议的各种活动。24小时开放的商务中心提供文秘和商务服务，专业团队随叫随到确保顺利成功地举办活动，让酒店成为适合大小预订活动的理想场所。

济南鲁能希尔顿酒店及公寓有3个创新餐厅和1个酒吧：

开 全日餐厅位于37层，提供国际化自助早餐和面馆，宾客可观摩厨师从零开始制作面食。或者，宾客可在寿司台欣赏泉城南部风景同时品尝特色烧烤。

全日餐厅位于37层，提供国际化自助早餐和面馆，宾客可观摩厨师从零开始制作面食。或者，宾客可在寿司台欣赏泉城南部风景同时品尝特色烧烤。 御玺 中餐厅位于39层和40层，是泉城最高美食餐厅。该中餐厅灵感源自御玺（“君王之印”），秉承引以为傲的烹饪传统，主理经典鲁菜和特色粤菜。御玺中餐厅设有1个美食大厅和11个云景包房，营造雅致用餐体验。

中餐厅位于39层和40层，是泉城最高美食餐厅。该中餐厅灵感源自御玺（“君王之印”），秉承引以为傲的烹饪传统，主理经典鲁菜和特色粤菜。御玺中餐厅设有1个美食大厅和11个云景包房，营造雅致用餐体验。 悠然 特色餐厅位于38层，提供正宗中华美食和美酒佳酿。餐厅设有3个半开放式包房，是宾客放松身心、同时欣赏动人心魄的天际线和跟随现场乐队敲打节拍的完美场所。

特色餐厅位于38层，提供正宗中华美食和美酒佳酿。餐厅设有3个半开放式包房，是宾客放松身心、同时欣赏动人心魄的天际线和跟随现场乐队敲打节拍的完美场所。 济大堂吧位于35层，不仅是泉城最高大堂吧，而且是唯一图书馆概念大堂吧，宾客可在此享用希尔顿标志性下午茶和欣赏令人惊叹的美景。

济南鲁能希尔顿酒店及公寓位于市中心，周围有一些最受欢迎的景点。酒店直通贵和购物中心领秀城店，正好在门口向宾客提供多个零售和娱乐选项，包括电影院和滑冰场。酒店附近还有许多名胜古迹，距离千佛山仅 6 公里、距离红叶谷南部风景区约17公里。酒店享有便捷交通，例如济南高铁站、济南火车站和二环南路（直达 34 公里外的济南遥墙国际机场）。

济南鲁能希尔顿酒店及公寓参加希尔顿屡获殊荣的宾客忠诚度计划“希尔顿荣誉客会”(Hilton HHonors®)。为庆祝酒店开业，直接通过希尔顿官方渠道预订的希尔顿荣誉客会会员将获得1,000 奖励积分/晚（2016年9月20日至2017年3月19日期间有效）以及多重优惠和好处，包括任何其他地方无法提供的会员专享折扣、免费标准 Wi-Fi 和数字化登记入住。

济南鲁能希尔顿酒店及公寓位于中国山东省济南市二环南路 2888 号。若要获取更多信息或预订客房，请致电 +86 531 8622 9999 或访问酒店网站 hilton.com.cn/jinansouth 。

媒体可在 news.hilton.com/jinansouth 网站获取有关酒店的更多信息并下载高分辨率图片。news.hilton.com/openings 网站提供有关希尔顿酒店及度假村最近开业和即将开业的更多信息。

关于希尔顿酒店及度假村

在过去的一个世纪，希尔顿酒店及度假村在全球各个角落诚挚地欢迎宾客到来，其足迹遍布6大洲，拥有超过570家酒店及度假村。希尔顿酒店及度假村为每一位远道而来的宾客打造值得纪念的旅行回忆和温馨体验。作为希尔顿旗舰品牌，希尔顿酒店及度假村持续确立酒店服务标准，提供新产品创新与服务满足宾客不断提高的需求。希尔顿酒店及度假村是屡获殊荣的希尔顿荣誉客会的一部分。直接通过希尔顿官方渠道预订客房的希尔顿荣誉客会会员可享受多重优惠和好处，包括任何其他地方无法提供的会员专享折扣、免费标准 Wi-Fi 和数字化设施，例如数字化登记入住、选择房间和仅通过业界领先的 Hilton HHonors 应用提供的电子门卡。在 www.hilton.com 网站开启你的旅程并通过访问 news.hilton.com 网站或在 Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们，了解更多品牌信息。

关于希尔顿

希尔顿 (NYSE: HLT) 是国际最具知名度的酒店管理公司之一，在全球104个国家和地区直接管理、特许经营、持有以及租赁逾4,700家酒店与分时度假酒店，超过775,000间客房。97 年来，希尔顿致力于延续提供优质宾客服务的传统。13 个世界级全球品牌构成的公司组合包括：希尔顿酒店及度假村 (Hilton Hotels & Resorts)、华尔道夫酒店及度假村 (Waldorf Astoria Hotels & Resorts)、康莱德酒店及度假村 (Conrad Hotels & Resorts)、希尔顿嘉诺宾酒店 (Canopy by Hilton)、珂瑞希尔顿精选酒店 (Curio – A Collection by Hilton)、希尔顿逸林酒店及度假村 (DoubleTree by Hilton)、希尔顿安泊酒店 (Embassy Suites by Hilton)、希尔顿花园酒店 (Hilton Garden Inn)、希尔顿欢朋酒店 (Hampton by Hilton)、Tru by Hilton、希尔顿欣庭酒店 (Homewood Suites by Hilton)、希尔顿惠庭酒店 (Home2 Suites by Hilton) 和希尔顿分时度假俱乐部 (Hilton Grand Vacations)。同时，公司还管理屡获殊荣的客户忠诚度计划“希尔顿荣誉客会®”(Hilton HHonors®)。直接通过希尔顿官方渠道预订客房的希尔顿荣誉客会会员可享受多重优惠和好处，包括会员专属折扣、免费标准 Wi-Fi 以及仅通过业界领先的 Hilton HHonors 应用提供的数字化设施，希尔顿荣誉客会会员可登记入住、选择房间、使用电子门卡自如出入酒店。访问 news.hiltonworldwide.com 网站获取更多信息并在 Facebook、Twitter、YouTube、Flickr、LinkedIn 和 Instagram 上与希尔顿联系。