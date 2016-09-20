DITC第八届慧聪教育装备行业品牌盛会启动报名

小目标大愿望

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- DITC 第八届慧聪教育装备行业品牌盛会于9月1日开始报名。慧聪八年坚守，只为坚持品牌的力量。当大家都在热议王健林的“一个亿”小目标时，慧聪教育装备网为教育装备行业中的企业提出了一个品牌的小目标。正如慧聪教育装备网总经理王琳所说：“我们不做行业的追随者，我们一直站在行业前沿，与行业人士携手共进共同推进行业发展。”

DITC 代表了2016年教育行业的梦想、创新、跨界与合作，值此之际，慧聪教育装备行业品牌盛会向坚守这四点的所有教育工作者，向所有为教育默默付出的教育相关人员致敬。



DITC第八届慧聪教育装备行业品牌盛会9月1日开始报名

品牌就是力量 为行业发展提供澎湃动力

随着市场的竞争越来越激烈，用户越来越重视产品的质量和品质，品牌形象变得越来越重要。一直被誉为教育装备行业“奥斯卡”的“慧聪教育装备行业品牌盛会”活动自2009年开始举办以来，得到协会、专家及相关产业链上下游企业的广泛关注。

品牌盛会旨在树立企业品牌形象及知名度，推动行业纵深发展，挖掘未来潜力企业，全方位诠释中国教育装备行业品牌企业形象和引导企业品牌意识，弘扬和表彰那些为教育装备发展作出重大贡献的人物和企业。品牌盛会的举办一方面有利于促进行业的深化、市场的发展，另一方面有利于促进市场机构的良性竞争，为企业指明发展目标和未来发展方向。

四大活动热点 纵观市场发展的动态

2016年作为“十三五”规划的开局之年，随着国家教育供给侧结构性改革综合措施的提出，慧聪教育装备网积极响应改革，通过“互联网+”构建生态系统，致力于评选教育装备行业内优秀企业，为行业树立品牌意识。

从报名开始，慧聪教育装备行业品牌盛会将为企业打开一扇通往品牌的门。在这场近三个月的活动中，每一个阶段都是一个小目标。特别是在最后的阶段，将有四大活动囊括2016年整个行业热点：一场冲击视觉的颁奖盛典、一场全国性巡展、一个行业内顶尖技术的创意展区、一场“互联网+教育”的高峰论坛。每一场活动都是精心打造，紧随时代进步，从思想到实践，从展示到体验，从行业动态到发展趋势，站在行业最高峰全面深刻地了解整个市场发展动态和未来的趋势。

慧聪教育装备网不遗余力地推动着整个市场发展，欢迎行业内的企业携手品牌盛会，进入活动报名。

报名地址：http://info.edu.hc360.com/zt/bm/index.shtml