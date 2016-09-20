2016中国上市公司创新品牌价值100强榜单权威发布

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 9月9日，由亚洲品牌网、《人民日报》海外版、新华网等共同主办的第11届亚洲品牌盛典在北京隆重举办。本届盛典备受关注的“2016中国上市公司创新品牌价值100强排行榜”在京揭晓。

前5强的企业品牌分别为贵州茅台、美的、长安汽车、格力电器、五粮液，价值分别约为877.76亿元、323.52亿元、291.12亿元、257.08亿元、238.63亿元，合计占100强企业品牌价值的39.60%。前五强品牌分布在三个行业，酒、饮料和精制茶制造业能够占据两席，部分原因在于白酒产品中，品牌文化是影响消费者选择的重要原因，品牌对白酒产品收益的贡献巨大，一般而言，在白酒行业，来自于无形资产的收益中大概90%以上归因于品牌；而电气机械和器材制造业能够有两个品牌进前五，部分原因在于此行业产品的客户群体庞大，出于安全性等方面的考虑，客户更愿意选择品牌产品，而进入此行业具有一定的技术和资金等门槛，产品需要保持不断创新才能满足顾客的需求，门槛效应会造成客户和资源集中在少数企业，使该行业排名前两位的品牌在细分产品的销量中能占据50%左右的市场。汽车制造业与电气机械和器材制造业的原因类似。

此次上榜品牌分布在33个行业（证监会二级行业分类标准），相对来说覆盖了大多数的行业其中医药制造业上榜品牌最多，达到17个，其次是酒、饮料和精制茶制造业、电气机械和器材制造业，分别是12家。医药制造业被誉为“永远的朝阳产业”，云南白药位居医药制造业的创新品牌价值榜首在于：云南白药是首批国家创新型企业，是公众喜爱的中华老字号品牌；云南白药通过自身研发、收购、结盟合作等多种方式推出更多子品类及子品牌，不断提升品牌资产；云南白药2015年实现营业收入207.38亿元，同比增长10.22%，继续领跑医药板块，各项主要经营指标全面超额完成，再创历史新高。

此次上榜品牌的企业存续平均时间约19年，96%的企业品牌存续时间在10年以上，其中，时间最长的是33年，显示出上市公司中的品牌企业更旺盛的生命力。此次上榜品牌分布在26个省市自治区，覆盖了中国绝大多数的省份和地区。数据显示，品牌主要集中在经济发达的地区。其中广东最多，上榜企业品牌达到23个，品牌价值合计约占100强的24%；其次北京，上榜企业品牌14个；再次浙江，上榜企业品牌有13个。品牌经济的地区发展不均衡性显著。

于2006年创办的亚洲品牌盛典，至今已成立10年。以“寻找失去的商业价值”为使命，始终遵循“大文化、大商圈、大数据”的核心技术理念，全力缔造品牌金融生态链，为企业提供品牌增值、评价和交易三大类业务的系统化管理服务。亚洲品牌网此次公开发布“2016中国上市公司创新品牌价值100强排行榜”，旨在通过品牌交易系统管理平台，助力民族品牌做大做强。



2016中国上市公司创新品牌价值100强前十强

以下2016中国上市公司创新品牌价值100强榜单：



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