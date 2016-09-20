国际铜业协会探讨铜对可持续发展目标的影响

国际铜业协会出席纽约气候周开幕式午宴，探讨铜对可持续发展目标的影响

纽约2016年9月20日电 /美通社/ -- 国际铜业协会(ICA)会长 Anthony (Tony) Lea 昨天在纽约气候周开幕式上面向全球气候领袖发表了讲话。Lea 先生谈论了铜行业与联合国可持续发展目标之间的密切联系。

纽约气候周聚集了来自企业、政府和社会各界引领低碳转型的具有影响力的全球名人和新声音。主办方计划在纽约市开展多项活动和高规格会议，探讨美国在领导全球气候行动方面发挥的作用，以及如何掀起新一轮气候和清洁能源创新浪潮。

国际铜业协会和铜行业工作的核心是实现最高水平的可持续发展。国际铜业协会会长 Tony Lea 表示：“铜和铜行业对于促进可持续发展和提高生活质量至关重要。虽然这种更高质量的生活往往与发达世界联系在一起，但全球有超过30亿人在追求这种生活。”从现在起到2030年，全球将出现一个新的中产阶级。

在 Lea 先生致辞之前，来自美国政府、联合国和全球领先企业的著名气候领导者发表了主题演讲并开展了小组讨论，其中包括美国能源部长 Ernest Moniz 博士、人人享有可持续能源倡议(Sustainable Energy for All)首席执行官兼联合国秘书长特别代表 Rachel Kyte 和美国气候变化特使 Jonathan Pershing。近350人出席了开幕式。

更环保、更健康、更具可持续性的未来依赖于对铜的使用。国际铜业协会的许多工作都在推进联合国可持续发展目标，该目标为未来15年制定了发展框架，旨在解决人类最迫在眉睫的问题。国际铜业协会是联合国人人享有可持续能源倡议下属 United for Efficiency 的合作伙伴。欲了解有关国际铜业协会专注于可持续发展目标的信息，请访问关注铜和环境的网站：sustainablecopper.org。