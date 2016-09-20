您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

国际铜业协会探讨铜对可持续发展目标的影响

2016年09月20日 19:00 编辑： 经理人网编辑
0

国际铜业协会出席纽约气候周开幕式午宴，探讨铜对可持续发展目标的影响

纽约2016年9月20日电 /美通社/ -- 国际铜业协会(ICA)会长 Anthony (Tony) Lea 昨天在纽约气候周开幕式上面向全球气候领袖发表了讲话。Lea 先生谈论了铜行业与联合国可持续发展目标之间的密切联系。

纽约气候周聚集了来自企业、政府和社会各界引领低碳转型的具有影响力的全球名人和新声音。主办方计划在纽约市开展多项活动和高规格会议，探讨美国在领导全球气候行动方面发挥的作用，以及如何掀起新一轮气候和清洁能源创新浪潮。

国际铜业协会和铜行业工作的核心是实现最高水平的可持续发展。国际铜业协会会长 Tony Lea 表示：“铜和铜行业对于促进可持续发展和提高生活质量至关重要。虽然这种更高质量的生活往往与发达世界联系在一起，但全球有超过30亿人在追求这种生活。”从现在起到2030年，全球将出现一个新的中产阶级。

在 Lea 先生致辞之前，来自美国政府、联合国和全球领先企业的著名气候领导者发表了主题演讲并开展了小组讨论，其中包括美国能源部长 Ernest Moniz 博士、人人享有可持续能源倡议(Sustainable Energy for All)首席执行官兼联合国秘书长特别代表 Rachel Kyte 和美国气候变化特使 Jonathan Pershing。近350人出席了开幕式。

更环保、更健康、更具可持续性的未来依赖于对铜的使用。国际铜业协会的许多工作都在推进联合国可持续发展目标，该目标为未来15年制定了发展框架，旨在解决人类最迫在眉睫的问题。国际铜业协会是联合国人人享有可持续能源倡议下属 United for Efficiency 的合作伙伴。欲了解有关国际铜业协会专注于可持续发展目标的信息，请访问关注铜和环境的网站：sustainablecopper.org

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/25928.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号