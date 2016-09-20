中国国际航空公司与汉莎航空集团签订航线联营合作协议

中国国航将首次与欧洲领先航空公司开展航线联营合作

双方通过更紧密的合作增强在中国与欧洲的竞争实力

为乘客带来诸多利益，代码共享航班衔接、航班时刻协调和一致性产品与服务都是全新合作的一部分

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 中国国际航空公司（以下简称“国航”）与汉莎航空集团9月20日在北京签署了航线联营合作协议，双方将联合运营中国至欧洲之间的航线。这意味着双方将根据2014年夏季签署的谅解备忘录开展联营合作。国航董事长蔡剑江，国航副董事长兼总裁宋志勇和汉莎航空集团执行委员会主席兼首席执行官卡斯滕·施波尔 (Carsten Spohr) 出席了签约仪式。



国航副董事长兼总裁宋志勇和汉莎航空集团执行委员会主席兼首席执行官卡斯滕_施波尔(Carsten Spohr)签约。王泽民 摄

开展联营合作后，国航与汉莎集团及其子公司奥地利航空公司、瑞士国际航空公司将相互协调航班时刻，为旅客提供更多便捷、实惠的出行选择，从而更好地提升旅客的出行体验；双方还计划推出更丰富的票价组合，实施联合大客户计划，从而为企业客户提供更具吸引力的产品；并进一步优化常客奖励计划，回馈双方常旅客会员；同时，双方通过扩大代码共享航班衔接，国航的旅客能够方便地利用法兰克福、慕尼黑、苏黎世和维也纳航空枢纽，搭乘往返奥地利、比利时、德国和瑞士不同目的地的代码共享航班。同样，汉莎航空公司、瑞士国际航空公司和奥地利航空公司也将通过国航有效地进入全球第二大航空市场--中国市场。未来双方将增加更多的代码共享目的地。根据协议，双方的航线联营计划于2017年夏季正式实施。



共同见证国航与汉莎集团航线联营。王泽民 摄

国航董事长蔡剑江在9月20日于北京举办的联营协议签约仪式上表示，此次与汉莎集团及其子公司奥地利航空、瑞士国际航空的联营合作，是继国航2007年12月加入星空联盟以来实施国际化战略的又一大举措。通过联营合作，将能显著增强双方在欧洲市场的整体竞争实力。在联营协议框架下，双方将通过拓展中欧航线网络、提升以远点航班衔接、优化航班时刻，为旅客带来更多、更灵活的航班选择以及更优惠的票价产品和无缝衔接的旅行体验。



国航董事长蔡剑江致辞。王泽民 摄

汉莎航空集团执行委员会主席兼首席执行官卡斯滕·施波尔 (Carsten Spohr) 表示：“国航作为中国的载旗航空公司，是汉莎航空集团在中国的理想合作伙伴。这一突破性的联营合作将从根本上增强我们在中欧航线上的竞争地位。通过进一步加强合作，我们将能为乘客带来更多便利与实惠。中国航空市场是全球最重要的增长型市场之一。我们希望与星空联盟合作伙伴国航一道受益于这一增长。”