DNV GL在联合国总部发布新全球预测报告

DNV GL在联合国总部发布新的全球预测报告：为实现可持续发展目标，需要采取特殊行动

纽约2016年9月20日电 /美通社/ -- 全球到2030年时能否实现联合国制订的17大可持续发展目标 (SDG) ？企业如何引领转变？DNV GL 在最新的预测中将回答这两大问题，该预测报告审视了我们这艘“地球飞船”的未来。报告总结认为，尽管许多目标在全球一些地区都将实现可喜的进展，但行动仍不够迅捷或者不够平等，并有可能造成难以接受的环境代价。然而，我们仍有时间来重新设定“地球飞船”的航向：该报告展示了驱动各个全球目标实现重大进展的17家全球公司。

在 SDG 发布后的一年，世界各地的企业、政府、组织和个人已经为这些全球目标行动起来。但《地球飞船的未来》预测显示，世界所有地区都未能实现其中任何一个目标。同样，也没有一个地区实现了目标所需的必要进展。挑战规模之大，亟需我们当下采取紧急的特殊措施。

企业在推动大规模行动方面起着独特的作用。该报告重点介绍了在 SDG 方面取得突破的17家全球公司：塔塔、达能、HiTechnologies、ARM、赛门铁克、格兰富、SolarWorld、日本邮船、海德鲁、狩猎通讯、西门子、玛莎百货、伊维尔德罗拉、Cermaq、APP、Calvert Investments 和联合利华。这些先驱者通过创新、合作与商业模式的调整推动可持续变化。“可持续发展目标”已经成为公司重新调整业务和适应未来的蓝图。

DNV GL 集团总裁兼首席执行官艾瑞民 (Remi Eriksen) 表示：“大多数企业都拥有足以震撼世界的技术、人力和流程。因此挑战不能仅停留在头脑里，而是对提议和试行的解决方案的贯彻 -- 突出这些干预措施的放大效应。”

报告中着重介绍的17家公司都是《联合国全球契约》的签字方，该契约旨在鼓励全球企业采取可持续和对社会负责的政策，为可持续发展的未来做出贡献。该预测报告的发布仪式由 DNV GL 与“联合国全球契约”共同主办，地点位于纽约的联合国总部。联合国秘书长的 SDG 倡导团队联合主席、挪威首相 Erna Solberg 为报告撰写了前言。