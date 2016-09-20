云集微店携手万事利，只欲打造中国精品

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 9月20日，云集微店在北京国家会议中心举行了2016全球供应商大会，来自全球各地的1000多家政府、企业合作伙伴及社交电商精英参与了此次盛会。这是迄今为止社交电商领域最大规模的行业盛会。在此次盛会上，云集微店正式与中国丝绸领军企业 -- 万事利集团达成渠道战略合作，成为万事利集团旗下丝绸产品在社交零售领域的重要渠道，助力万事利集团借力移动互联开创“新丝绸之路”的同时也意味着云集微店继续在轻奢频道扩充了更多的优质品类。



云集微店2016全球供应商大会

创立于1975年的万事利集团，总部位于有着“丝绸之府”美誉的杭州，经过40多年的发展，万事利集团位列中国民营企业500强，是中国企业界唯一一家同时参加了 APEC 会议、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会。9月，2016年 G20杭州峰会的召开揭开了中国与世界交流合作的新篇。同一时刻，万事利丝绸也开启了又一段新旅程：从场馆的丝绸软装提升到到丝绸新材料的创新运用，从丝绸艺术品的大气呈现再到峰会纪念礼的精致表达，丝绸元素被广泛运用于本次峰会的各个方面，立体化、多层次的呈现，向世界来宾彰显出丝绸之府的国际魅力。在这些顶级盛会中，万事利精美绝伦的丝绸产品点亮了中国元素，让世界因此而爱上中国丝绸。

近年来，有着几十年产业转型升级成功经验的万事利集团希望借力移动互联网开启它的第二次转型升级之路。继在业内首创“中国好丝绸”O2O 营销平台，启动“互联网+商学院”实训基地等措施来探索“互联网+”时代的商业模式创新与技术革新外，万事利集团积极倡导用“丝绸+”的跨界思维创新商业模式。在深耕线下渠道的同时，也在寻求电子商务方面的转型。

云集微店是一款手机开店的 APP，于2015年5月正式上线，经过一年多的发展，云集微店已经成功开拓了美妆、母婴、食品、家居及轻奢等几大频道，并且深入商品原产地精选全球优质尖货，并与数百个全球一线品牌和顶级供应商达成深度合作。

云集微店的商品总监严磊表示，中国质造已经成了中国对外的一张名片，万事利就是中国质造的典型代表，酒香也怕巷子深，在信息爆炸的时代，传统的线下分销及搜索零售环境下，这些品牌在知名度的推广和流量的引入上消耗了越来越多的成本及时间，渠道升级迫在眉睫。

由于云集微店在过去的一年中，在平台规范化、选品标准化方面付出的努力，当下云集微店的消费者对平台的信任度非常高，在平台提供了完善服务和退换货流程的前提下，退货和投诉率依然显著低于主流的电商平台，且消费者非常愿意尝试新的品牌及商品，好的商品经过店主的尝试和推荐后，经过口碑的力量，能迅速在朋友圈产生传播及购买。由于消费者的热忱参与，预售模式也已经成为平台上的网销模式，“现销售、后制造”，以产定销的柔性制造也成为可能。

接下来，云集微店还将深化与万事利在渠道、产品等方面的合作，开发云集专供的优质丝绸创意产品，将中国丝绸的美通过全新的载体带向全世界。云集 CEO 肖尚略表示：“我们希望让更多的人通过云集，了解到那些小而美的商品。”云集将持续引入更多中国制造的优质产品，让国货精品成为一种新的消费趋势。