国航开通北京-华沙直飞航线

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 2016年9月20日，中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航”）在京举办新闻发布会，宣布北京-华沙航线9月21日首航。中航集团副总经理侯绪伦、波兰驻华使馆副馆长Piotr Gillert、国航股份副总裁王明远，以及来自首都机场、海关、出入境检验检疫局，北京出入境边防检查总站等单位的嘉宾和媒体记者应邀出席了活动。



与会嘉宾共同见证国航北京-华沙航线开通。张玉薇 摄

发布会现场，侯绪伦表示，此次开通的北京-华沙航线是国航顺应新时期大背景，努力实施并推动“空中丝路”建设的重要举措。2016年，中波两国升级为全面战略伙伴关系。在“一带一路”战略中，波兰是中国通向欧洲的大门，拥有举足轻重的地缘区位优势。侯绪伦在预祝北京—华沙航线顺利首航的同时，也期待这条“空中丝路”为两国社会经济带来更大发展，为往返于中欧两地的旅客提供更加多元化的出行选择。



中航集团副总经理侯绪伦致辞。 王泽民 摄

Piotr Gillert 在发言中表示，随着国航北京-华沙航线的开航，中国、波兰两国之间的人员交往、商业往来会更加频繁，这必定会成为进一步加深两国之间的经济纽带。借此机会，我也想向中国朋友发出邀请，欢迎大家来波兰。

坐落在维斯瓦河畔的华沙是波兰首都，政治、经济和文化中心。它古香古色，又生机勃勃。华沙和北京这两座城市都拥有丰富深厚的历史人文底蕴，尽管经历了岁月沧桑，却依然如同肖邦的乐曲一般，诗意而充满激情。据统计，2015年6月至2016年5月，中国与华沙之间的年双向流量为10.6万人次，同比增长8.4%。为满足旅客日益增长的赴波需求，国航北京—华沙直飞航线开通后，国航与波兰航空作为全球最大的航空联盟——星空联盟的成员，将开展一系列共享合作，给中国赴波兰的公商务人士及旅客带来更多实惠，同时也将惠及日韩、港台、东南亚及澳洲至中东欧的联程旅客，为旅客出行提供更多方便的选择。



波兰驻华使馆副馆长Piotr Gillert致辞。 王泽民 摄

北京-华沙航线是国航继2015年开通北京-明斯克-布达佩斯航线以后，开通的第二条中国至中东欧地区的航线，此举不仅拓展了国航以北京为核心枢纽的全球航线网络，还丰富了中国至中东欧的航线网络布局。该航线将进一步促进中国与中东欧国家在经贸、投资、基础设施建设、旅游、人文交流等领域不断扩大合作。

目前，国航是中欧之间最大的航空承运人。每周提供近200个航班往返中欧之间。国航北京—华沙航线的开通后，国航拥有的中欧航线将增至24条，覆盖伦敦、巴黎、慕尼黑、法兰克福、杜塞尔多夫、维也纳、日内瓦、马德里、巴塞罗那、罗马、米兰等19个欧洲主要城市。



发布会现场，与会嘉宾抽取幸运奖项。王泽民 摄

航班信息

该航线航班号为CA737/8，每周4班，班期为一、三、五、六。去程航班北京时间02：30起飞，华沙当地时间06：20抵达；回程航班华沙当地时间14：10起飞，北京时间次日04：30抵达。该航线启用空客330-200执飞，公务舱180度全平躺座椅，全舱配备个人娱乐系统，或舒展或娱乐，带给旅客更佳的个人飞行空间。