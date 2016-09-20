“内容+硬件”并驾齐驱 引领VR体验新时代

微鲸VR一体机X1横空出世

上海2016年9月20日电 /美通社/ -- 千呼万唤始出来，让国内无数VR发烧友期盼已久的微鲸VR一体机终于正式面世。9月20日，微鲸VR在上海卓美亚喜马拉雅酒店召开发布会，正式发布第一款基于骁龙820平台和2K AMOLED顶级配置VR一体机微鲸X1。会上，微鲸科技CEO李怀宇回顾了半年以来微鲸VR取得的发展成果，并表示微鲸X1是微鲸硬件版图里的重要一员，它的发布是微鲸全面构建家庭娱乐的重要一环。

国内首款“黑科技”VR头显惊艳亮相

对国内VR爱好者来说，微鲸VR一体机是让人垂涎已久的“黑科技”装备。早在今年ChinaJoy上，微鲸就曾放出过VR一体机的“谍机”让大家先睹为快，引来一众粉丝的追捧。如今，精工打造的微鲸VR一体机终于正式揭开了庐山真面目 -- 微鲸VR一体机X1，是目前业内首台采用骁龙820平台，配以2K AMOLED整屏设计的一体机，旨在构筑高沉浸感的硬件环境。

除了硬件设施大走高端路线，在工业设计和人体功能学上，微鲸VR一体机X1也是不遗余力，采用了FOV 96度视场角，配合2K AMOLED单屏不但看不到屏幕的边框，还能变向弥补视场角。配合异步时间扭曲算法（ATW）和前缓冲渲染算法（FBR），配合高性能的处理器以及AMOLED屏幕的极快响应速度，可以将一体机的延迟降低到17ms。低余晖的特性，可减少佩戴者的晕眩感。

为了解决一体机普遍存在的散热问题，微鲸VR一体机独创酷冷散热系统。在内部使用石墨散热片、太空水冷导热管和超静音风扇（毫米微型鼓风扇、涡流、超静音），并在一体机表面采取对称风孔设计，在使用过程中，安静散热而不影响体验。

在交互操控上，微鲸VR一体机使用右侧的一块高灵敏度触控板来实现与虚拟场景的交互，并搭载了双扬声器以实现立体声环绕，加强用户的沉浸感。



微鲸科技联合创始人兼CEO李怀宇

从小鱼到巨鲸 微鲸悄然布局全产业链闭环VR生态圈

除了一体机的惊艳亮相，在发布会上，微鲸VR还与今日头条共同发布了一组“VR好奇心指数调研报告”。这份报告中指出，超过55%的用户不知道VR是什么，70%的用户认为VR内容数量太少且品质需要改善，而只有10%的用户知道如何选择合适的硬件体验VR。李怀宇指出，这份报告揭示了VR行业目前正处于“繁荣背后的混沌”之中，整个VR市场还处于发展初期，大众对VR认知不清，VR体验和大众的期望距离甚远。这种情况，从侧面反映出当下用户对高质量VR产品和内容的迫切需求，而微鲸VR无疑是这个领域的破冰者。

在VR的产业链中，业界习惯性的将其分为内容源、内容制作传播及智能硬件终端等几大产业板块，每一个板块都蕴含着极大的商业潜力。而微鲸VR，则凭借一己之力，打通了VR产业的各个链条，构建了一个完整的VR生态圈。

从今年4月，华人文化（CMC）掌门人、微鲸科技董事长兼创始人黎瑞刚宣布投入10亿元进军VR市场。五个月以来，从投资Jaunt、Next VR，成立Jaunt China，到制作VR版《中国新歌声》、《极地》，直播《昆仑决》、国足比赛，再到发布顶级配置的VR一体机微鲸X1，微鲸画出了一个宏伟的VR帝国蓝图。

首先，为了解决VR影视制作和VR直播所需要的技术和设备问题，微鲸选择投资Jaunt和Next VR，前者拥有世界最先进的光场摄像技术，以及全世界号称只有30台的专业级VR摄像机Jaunt ONE；后者拥有先进的VR直播技术和许多成功的案例，引进之后可以解决VR直播存在的拍摄、传输两大瓶颈问题。

接下来就是打造优质的VR内容，微鲸目前主要从三个方面进行了尝试。一是对优质IP尝试进行录播，包括录制《中国新歌声》VR版；二是尝试用VR的方式制作一些原创内容或者灵活度较高的IP，比如在西藏拍摄的《极地》VR纪录片，用VR为用户创造一些独特的观看体验；三是做一些综艺体育赛事和明星的VR直播，用全景的方式为用户带来新鲜的体验，并且利用直播创造出大量的VR内容，填补目前VR内容的不足。

李怀宇表示，微鲸从诞生之日起就专注家庭娱乐，凭借在内容领域多年的积累，对视频运营千万级用户的服务体验，微鲸VR将传承微鲸一贯“科技再造娱乐”的使命，致力于成为VR行业的领军者，为用户创造优质的VR体验。