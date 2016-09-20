Human公布万众期待的创新产品Sound的细节并开启预订

社交媒体上发展最快的音频品牌透露其先进设计、多功能设备和预售的细节

西雅图2016年9月20日电 /美通社/ -- Human™宣布其备受期待的 Sound Program™开始在全球范围内接受预订。

Sound™是个人音频的进一步发展。其设计灵感来自人的耳朵，该设备的一系列功能超越了目前所定义的耳机。这项技术之所以诞生，是因为经观察发现，各大音频播放器为稳妥起见，沿用过时的设计，并且在技术上没有明显改进。Human 正在打造一种全新的设计，可以舒适安全地戴在耳朵上、具备多项行业领先的功能，并且可作为人体的延伸，而不是设计另一款笨拙的耳机或易丢失的塑料耳塞。

Human 力求设计技术上先进、本质上简单的实用性产品。该产品没有按钮，可通过自然的移动和滑动手势来控制整个聆听体验。使用者可以通过磁力将两只耳机吸在一起，以便于存放。使用时将耳机分开，放在耳朵上，即可打开设备播放音频，当把设备从耳朵上拿下来，将耳机重新吸在一起，音频便会自动暂停。只需触摸耳机的外表面，即可播放音乐、暂停、切换、调整音量、接听电话，并与首选蓝牙设备配对。该设备使用感应充电器充电。

真正使 Sound 被归入全新音频产品类别的是其全面的软硬件功能。除了 Sound 的核心音频功能、触摸控制和革命性的外观之外，预售产品还将另外三项功能整合到一个系统中：

Social™ -- 同时与多人一起欣赏相同的音频。Social 创造了一种全新的音频共享体验，使用者可以有选择性地与他人分享音频。

-- 同时与多人一起欣赏相同的音频。Social 创造了一种全新的音频共享体验，使用者可以有选择性地与他人分享音频。 Fade™ -- 阻隔或放大周围环境的噪声。Fade 可激活环境噪声系统，减小外界声音，还可以利用嵌入在硬件内的麦克风，通过直观的触摸命令来提高周围环境的音量。

-- 阻隔或放大周围环境的噪声。Fade 可激活环境噪声系统，减小外界声音，还可以利用嵌入在硬件内的麦克风，通过直观的触摸命令来提高周围环境的音量。 Amplify™ -- 通过将两只耳机放在一起，把 Sound 变成一个扬声器。Amplify 能够发出比市售手机扬声器和许多蓝牙产品更响亮、更丰富的声音。此外一个音频源下还可以兼具多个音频单元，形成充斥整个房间的声音。

Human还为数量有限的预售客户提供测试更多功能的机会：

Speak™ -- 体验 Sound 的语言翻译系统所带来的会话瞬时语言翻译。

-- 体验 Sound 的语言翻译系统所带来的会话瞬时语言翻译。 Active™ -- 在耳朵里面和周围，可进行先进的生物识别监测。Active 将使生物识别跟踪更上一层楼。

-- 在耳朵里面和周围，可进行先进的生物识别监测。Active 将使生物识别跟踪更上一层楼。 Sleep™ -- Sound 非常合身，使用者戴着该设备可以舒适入睡。享受有助于 REM（快速眼球运动）的旋律，在低功耗模式下跟踪睡眠周期，并被优先播放列表轻轻唤醒。

Sound 在 IndieGogo®上接受预订，限时限量享受特别优惠价格和奖励。

Human 联合创始人、首席执行官兼首席技术官 Ben Willis 表示：“我们很高兴能有幸通过 IndieGogo®平台开启 Sound Program 预订。打造一款先进的音频设备要从根本上做出改变。”

Human 之所以选择 IndieGogo®作为预售合作伙伴，是因为后者建立了早期采用者社区。IndieGogo®拥有帮助年轻科技公司成长壮大的历史，而且采用以品牌和客户为中心的众筹方式。

Human 联合创始人兼首席营销官 Joe Dieter 表示：“音频的未来不仅仅是无线耳机。该行业一直力求稳妥，在消费类音频产品上发展缓慢。Human 向前迈出了一大步，创造了一个新的通信和音频类别，凭借先进的设计和丰富的功能超越了传统耳机。”

过去几个月里，Human 实现了惊人的增长。Human 建立了一支由微软、亚马逊和谷歌等公司的工程师和设计师组成的团队，使这项技术变为现实。

Human 由美国西北部的一支设计师和工程师团队创立，由亚马逊和苹果的首批投资者提供支持，致力于开发对人们有帮助的实用性技术。Human 的首个项目是一种名为 "Sound" 的音频通信技术。Human 努力为科技和人类搭建桥梁。

欲了解有关 Human 的更多信息，请访问http://www.humaninc.com/或在Instagram®和Facebook®上关注该公司。

Human™、Sound™、Sound Program™、Social™、Fade™、Amplify™、Speak™、Active™和Sleep™是Human, Incorporated 在美国和/或其他国家的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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Mimi Newman

电邮：mimi@humaninc.com

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