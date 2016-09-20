Arduino与机智云达成战略合作，共同服务IoT开发者

北京2016年9月20日电 /美通社/ -- 9月19日，全球知名开源硬件供应商 Arduino 与全球领先物联网云服务平台机智云 (www.gizwits.com) 正式达成深度战略合作。双方宣布将在物联网开发领域进行深度合作，共同为第三方开发者提供工具、产品和技术服务。Arduino 将为机智云提供基于 Arduino 研发的物联网硬件和相关技术资料，机智云将为 Arduino 提供基于“机智云”的自助开发平台工具和云服务，以及相应的技术支持和运维保障。



Arduino与机智云达成战略合作

双方早于2014年就已初步展开合作，机智云推出的第二代开源套件 Gokit2.0 已经兼容 Arduino Uno 开发板，并广泛服务于 Arduino 开发者。随着物联网开发技术需求的不断旺盛，Arduino 也陆续推出像 Uno WiFi、Arduino Yun、Arduino Tian、Arduino Primo 及 Star OTTO 等一系列内嵌了 WiFi 模块的全新升级版产品。本次双方的深度合作，正是基于帮助物联网开发爱好者快速进入物联网开发的共同目标。

双方将从 Arduino Uno WiFi 着手，陆续实现全线产品合作。机智云将为 Arduino免 费提供其开发者所需的开发工具和云服务，开发者不仅可以通过机智云自助开发平台定义通过 Arduino 开发的设备的功能数据点，实现 Arduino 设备上联网数据统计分析，在线升级和远程控制等智能功能，还可以充分利用机智云4.0规则引擎配置设备运行逻辑，开发云端应用，以及开发 APP 等机智云4.0平台的全开发能力。双方将共同为开发者提供一站式 IoT 开发工具和技术服务。



Arduino中国董事总经理 陈愈容

Arduino 专注于开源硬件的开发，而机智云专注于智能硬件的云服务开发，与机智云合作可以扩大Arduino 在产品应用层面的外延，让用户享受到更多的基于数据的应用服务。 Arduino 中国董事总经理陈愈容表示：“物联网将是未来所有智能硬件的标配。Arduino 一直在探索如何提供一个简单易用又灵活强大的物联网解决方案，让创客和开发者们能轻松将自己的作品连上网络，享受大数据带来的更多可能性。Arduino 和机智云的此次战略合作，将结合各自优势，秉承开源精神，让这一目标得以快速实现。”



机智云创始人兼CEO 黄灼

机智云和 Arduino 的合作显示出双方团队正在加快在 IoT 的战略布局。对此机智云 CEO 黄灼表示，未来几年将是物联网领域快速发展的时期，多方合作可以促成物联网开发者生态的创建，基于 Arduino 和机智云在软硬件开发领域的丰富经验及双方的资源与技术优势，此次合作的达成将助力双方未来共同开拓物联网开发者，互惠互利、协同共进。