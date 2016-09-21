GENIVI Alliance宣布推出新的开源车辆模拟器计划

该计划的目标是在模拟驾驶条件下为GENIVI开发平台(GDP)测试新的用户界面

加州圣拉蒙市2016年9月21日电 /美通社/ -- 专注于为交通行业开发开源车载信息娱乐(IVI)和连接软件平台的非营利性联盟GENIVI Alliance今天宣布，该联盟推出GENIVI车辆模拟器(GVS)开源计划，并立即提供开发人员和终端用户代码。

GVS计划和最初源代码由位于旧金山的Elements Design Group和位于俄勒冈州波特兰的Jaguar Land Rover Open Software Technology Center（捷豹路虎开源软件技术中心）开发，将提供可拓展的开源驾驶模拟器，而该模拟器可辅助使用者在模拟驾驶情况下，安全地开发并测试IVI系统的用户界面。

GENIVI Alliance执行总监Steve Crumb表示：“虽然这项应用具有多种潜在用途，但我们认为GVS是目前最为全面的开源车辆模拟器。该应用首次使用是为了在虚拟模拟环境下测试我们新的GENIVI开发平台用户界面，旨在帮助我们快速且高效地确定并实施必要的设计变更。”

GVS面向有意开展合作，做出贡献，或者尝试该软件的所有人士开放，将提供实际的驾驶体验，并且具有众多的独特功能，这包括：

障碍——在驾车之际，管理者可以设置各种障碍。如果驾车者在虚拟模拟环境下碰到障碍，该事件将被记录为违规，并在驾车环节结束之后进行评估。

违规记录——对大量违规进行记录，包括硬闯停车标志、硬闯红灯、在单独高速公路上驾车压双黄线，以及碰撞地形、其它车辆和障碍等

违规评估——在驾车环节结束时，管理者和驾车者可以评估最近驾车过程的违规行为，还可以显示并保存违规的截图和相关车辆数据。

如欲垂询详情，评估代码，或者开始建立自身的车辆模拟器，敬请访问：projects.genivi.org/gvs。