甲骨文彻底改变云基础架构市场

新的云服务提供无与伦比的选择、性能和灵活性

甲骨文全球大会 -- 美国旧金山2016年9月21日电 /美通社/ -- 甲骨文今天推出了业界最全面的基础架构即服务（IaaS）产品，包括比竞争对手最快的解决方案快11.5倍且便宜20%的Bare Metal云服务器（bare metal cloud servers）。Oracle云平台的这些新成员可让客户获得最好的多租户和单租户环境，包括OracleBare Metal云服务（Oracle Bare Metal Cloud Services）、Oracle Ravello云服务（Oracle Ravello Cloud Service）、Oracle容器云服务（Oracle Container Cloud Service），现有甲骨文云服务也已得到增强

公有云的商业益处日益明显，但企业仍然面临着许多性能、安全和管理方面的问题，这意味着它们不能只是简单地放弃所有既有的IT布局，将所有工作负载迁移至多租户云端。甲骨文IaaS产品组合的最新增强可让企业在使用云的同时保留企业数据中心的许多益处，从而帮助它们解决这一问题。

OracleBare Metal云服务是一种高等级公有云产品，包括完全虚拟化网络环境中的Bare Metal云服务器。这些创新化的新服务提供高性能的数据库即服务（DaaS）、网络块存储、对象存储和虚拟专用网连接。此外，OracleBare Metal云服务提供了安全、私有、高性能的软件定义虚拟云网络（VCN），可让客户将OracleBare Metal云服务作为本地部署网络的安全的弹性扩展。同时，OracleBare Metal云服务提供计算与存储节点的直接连接，从而使得网络吞吐量达到最大化。

OracleBare Metal云服务的区域性部署由三个完全不受故障干扰的高可用域组成，可让客户在云端构建高可用、高耐久性应用程序。OracleBare Metal云服务与现有Oracle云平台产品可无缝连接操作，协助客户开发利用Oracle云服务的任务关键型应用程序。

OracleBare Metal云服务以最现代化的数据中心、网络和服务器基础架构为基础，采用完全不同的云平台开发方法，为客户的云之旅提供了选择和灵活性，包括提供业界最佳企业工作负载性能的超高密度计算服务器，和公有云产品中最高IOPS（每秒输入/输出操作次数）及最大带宽的存储服务器。因此，甲骨文客户可通过较低的价格实现比竞争对手的云快10倍的吞吐量和IOPS。除了高性能之外，由于计算主机中不运行软件，甲骨文能够在云端减少潜在的节点，并提供最佳安全性。

甲骨文同时也宣布推出Oracle Ravello云服务、Oracle容器云服务，并对现有IaaS产品进行重大增强，从而进一步扩展Oracle云平台。

Oracle Ravello云服务率先让企业在不进行任何修改的情况在公有云中运行企业VMware和KVM（基于内核的虚拟机）工作负载。通过Oracle Ravello云服务，客户即可在公有云中运行VMware，无需进行虚拟机转换和应用程序重新配置，也无需修改联网方式。它也是业界可让企业在公有云端拥有全部L2和L3联网灵活性的唯一一种服务。

Oracle容器云服务为企业提供了一种与Docker兼容的方式，通过一次点击即可部署应用程序堆栈。注册表集成能力、企业级应用程序编排、应用程序排程和服务扩展能力让Oracle容器云服务成为了云开发者的首选。

甲骨文也发布了Oracle FastConnect标准版和合作伙伴版，帮助客户可靠、安全地将他们的数据中心连接至云端。在推出Oracle FastConnect后，甲骨文即可提供业界最全面的连接和直接传输（Peering）选择，包括可便利设置的IPsec VPN、可连接至现有企业网络的MPLS（多协议标签交换）和进行快速直接传输的FastConnect。

除了支持甲骨文现有平台即服务（PaaS）产品之外，Oracle云平台产品现在也支持Oracle MySQL云服务（Oracle MySQL Cloud Service）、Oracle大数据云服务（Oracle Big Data Cloud Service）和Oracle事件中心云服务（Oracle Event Hub Cloud Service）。

甲骨文公司产品开发总裁托马斯·库里安（Thomas Kurian）表示：“随着越来越多的企业开始使用云，他们都想用一种简单无缝的方式来将复杂的大型IT基础架构迁移至云端，同时使用自己的IT团队熟悉的安全和管理控制方法。Oracle云平台家族的最新成员可让企业通过虚拟云网络将现有资源无缝连接至Oracle云，同时选择多种不同的计算服务，包括Bare Metal、虚拟机和集成系统，就像它们是自己的数据中心的一部分一样。”

DataStax首席合作伙伴本·拉基（Ben Lackey）表示：“OracleBare Metal云服务的便利性给我们留下了深刻的印象。我们部署的DataStax企业版集群运行的速度极快，延迟时间达亚微秒级，这些对我们的业务至关重要。此外，按地区提供的多个高可用域可帮助我们将关键性及高可用性工作负载迁移至OracleBare Metal云。”

埃森哲执行合伙人兼甲骨文全球技术负责人帕特里克·苏利文（Patrick Sullivan）表示：“我们对于OracleBare Metal云在架构、性能和可扩展性方面的表现十分满意。它们有效帮助我们的客户提升了快速开启云之旅的能力。”

关于甲骨文

甲骨文公司提供广泛而全面集成的云计算应用和平台服务。如需更多有关甲骨文公司（NYSE：ORCL）的信息，请访问：www.oracle.com 或www.oracle.com/cn。

关于甲骨文全球大会（Oracle OpenWorld）

甲骨文全球大会是过去20年间业界最重要的商业和技术大会，每年都有数万现场观众和数百万在线参会者。大会致力于协助企业利用云进行创新和发展，提供关于技术驱动的业界趋势和突破的深度洞察。甲骨文全球大会主要面向期望社交、学习、探索和获得启迪的受众，组织2,200多场教育活动，2,000多家客户和合作伙伴在现场分享他们的经验。基于数百个演示和实践实验室，再加上全球400多家合作伙伴和客户的展览，甲骨文全球大会已成为涵盖从云应用程序到云平台和基础架构的领先云技术展示平台。2016年甲骨文全球大会将于9月18日至22日在旧金山莫斯康展览中心召开。如需了解详情、注册或观看甲骨文全球大会的主题演讲和相关活动等，请访问2016年甲骨文全球大会官方网站：www.oracle.com/openworld。也请在推特上加入甲骨文全球大会讨论。

关于JavaOne

JavaOne大会将Java专家和爱好者汇聚在一起，开展为期一个星期的Java学习和社交活动。JavaOne安排的活动达440多场，内容涵盖整个Java领域的热点及知识，还包括著名Java远见者的主题演讲、教程，及专家引导的实践学习机会，是全球Java界最重要的活动。请在推特上加入JavaOne讨论。

商标

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