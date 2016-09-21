莱昂纳尔-里奇加入2016年F1阿提哈德航空阿布扎比大奖赛表演

阿联酋阿布扎比2016年9月21日电 /美通社/ -- 经过数月深思熟虑之后，亚斯码头赛道(Yas Marina Circuit)和FLASH Entertainment今天联合宣布，全球音乐偶像莱昂纳尔-里奇(Lionel Richie)将在2016年F1阿提哈德航空阿布扎比大奖赛(2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix)期间星期六晚上的赛后音乐会上邀请所有观众和他一起演唱歌曲，这是其All The Hits World Tour全球巡演的一部分。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160920/409685 ）

全球巨星莱昂纳尔-里奇(#LionelRichieAtF1 )将于11月26日（星期六）登上du Arena舞台，加入第8届Yasalam强大的艺人阵容。11月25日（星期五），传奇二人组合The Chemical Brothers（化学兄弟，#ChemBrosAtF1）将别具风格地拉开周末演唱会的序幕。周末演唱会上将带来无比震撼的压轴嘉宾是全球巨星蕾哈娜(Rihanna) (#RihannaAtF1)，她将于11月27日（星期天）举办其“Anti World Tour”全球巡回演唱会——这将是她此行在中东举行的唯一一场演唱会。

亚斯码头赛道首席执行官Al Tareq Al Ameri表示：“今天公布的星期六晚会艺人是对阿布扎比大奖赛强大阵容的又一补充。此次赛后音乐会可以满足所有人的要求，凸显了我们致力于不断进步，将我们的大奖赛打造成F1日程表中最优秀活动之一的努力。当然，它仍然是阿联酋的一项大型活动，我们期待门票再一次售罄，迎来激动人心的F1周末。”

阿联酋居民以及来自世界各地的旅行者需要赶快购买比赛门票，否则就有可能错过盛大的阿布扎比大奖赛周末之夜。现在许多受欢迎类别的门票已经卖光，其它类别门票也在快速出售中。

FLASH Entertainment首席执行官John Lickrish说：“Yasalam是阿联酋规模最大的娱乐节日，已经成为阿布扎比及阿联酋的一项传统。其在阿联酋首都各地举办的各种音乐、体育与社区活动项目能吸引大量居民与游客。传奇音乐天才莱昂纳尔-里奇加入表演期为期三天的优秀艺人阵容，在这样的背景下，我们知道Yasalam周末将成为所有人日程表上最重要的大事。我们也将迫不及待地公布参加‘Beats on the Beach’（海滩音乐会）的艺人名单。”

现在可以在线购买2016年F1阿提哈德航空阿布扎比大奖赛门票，网址：http://www.yasmarinacircuit.com，或拨打电话，致电亚斯码头赛道呼叫中心购买。