全球最高18层全木结构学生公寓大楼结构封顶

温哥华2016年9月21日电 /美通社/ -- 2016年9月20日，温哥华---UBC学生公寓Brock Commons的主体结构和外立面目前已经完工-这栋全球最高的18层全木结构大楼楼高53米（约174英尺）-提前4个月完工，充分展示了使用木材建造的优势。



Brock Commons 大楼实景图

自预制构件运输到施工现场日起，主体结构的施工用时不到70天。目前施工重点是内饰部分，预计2017年5月初完工-施工进度比常规项目提前18%（约4个月）。2017年9月将有400多名学生入住Brock Commons学生公寓。

加拿大自然资源部部长Jim Carr说道：“Brock Commons作为全球首栋全木高层学生公寓楼，充分展示了加拿大人的创造力和创新性，也展示出加拿大林产业如何通过科技创新寻找新机会-为加拿大林产业和建筑业创造各种可能性。”

Brock Commons是全球第一栋超过14层的混合建筑，混合采用了重木、轻钢和混凝土多种结构形式。建筑的首层是混凝土结构，外加两个混凝土核心筒，其余17层由CLT楼板和胶合木梁组合而成。外立面挂板的制作材料70%是木纤维。



加拿大联邦政府自然资源部部长Jim Carr（左4）以及加拿大不列颠哥伦比亚省林业、土地及自然资源厅厅长Steve Thomson（左2）出席了项目结构封顶仪式。

加拿大林业、土地和自然资源运营厅厅长Steve Thomson表示：“Brock Commons生动地证明了先进的木材产品是绝佳的建筑材料，并且可以实现高效的组装。另外也展现了加拿大不列颠哥伦比亚省木材的全新应用，为该省林产业创造新的工作机会。”

UBC温哥华主校区分布着许多木结构建筑，包括AMS Nest学生会大楼，工程学生中心，可持续发展交互研究中心，生物能源研究和展示园以及地球科学大楼。

UBC大学校长Santa J. Ono说道：“木材作为一种安全且富有创新性的建筑材料，其重要性越来越被人们所认可。这栋高层全木学生公寓不仅反映出UBC大学在可持续建筑领域的领先地位，同时也体现了学校一直以来为学生提供更多校内宿舍所做的努力。

作为一个“鲜活的实验室”，Brock Commons将成为UBC教职员工和学生们进行跨领域研究和开展教育项目的学习对象。

整个项目预期花费约5150万美元，其中UBC大学出资4707万美元。作为全球首例此类型建筑，Brock Commons需要承担原始的创新成本，为此获得多方资金支持，包括加拿大自然资源部（234万美元），加拿大不列颠哥伦比亚省政府（165万美元）和加美双边针叶材锯材委员会（46万美元）。

加美双边针叶材锯材委员会总经理Cees de Jager认为：“高层木结构建筑有着巨大的经济和环境效益。通过Brock Commons项目获取的经验有助于加拿大和世界各国建筑环境的转变。事实上，美国、日本和中国都表现出将该体系应用到本国项目中的兴趣。”

温哥华Acton Ostry建筑事务所，结构工程事务所Fast+Epp和澳大利亚高层建筑咨询师Architekten Hermann Kaufmann共同合作完成项目的设计工作。预制木构件由加拿大不列颠哥伦比亚省Penticton的Structurlam供应。UBC财产信托公司负责项目的管理。

木材是一种可持续且多样化的建筑材料，可以存储二氧化碳。与使用其他建筑材料相比，使用木材可以减少2432公吨的二氧化碳排放，相当于每年减少500辆上路的汽车。

Brock Commons计划申请LEED金奖认证。LEED是一个促进业主和建筑运营商环境保护责任的评估体系，在耐火极限和抗震方面都超出规范的要求。