中国储运关注2016物流地产峰会

物流地产资本化运作将成为趋势

上海2016年9月21日电 /美通社/ -- 9月14日，由必维国际检验集团（Bureau Veritas，以下简称“必维”）主办，苏宁银河物业协办的2016物流地产峰会在南京隆重召开。



中国储运关注2016物流地产峰会

本次峰会的主题为“物联网+下的QHSE的思考”。目前物流市场已在中国大规模展开，截至2015年全国累积物流“圈地”达到48.5亿平方亿米，形成了一个主要覆盖物流枢纽、工业园区和城市配送中心等战略接点的高效物流网络。在电子商务“重资产”的商业模式下，如何提升物流资产价值，成为了物流业主从粗放开发到精细发展所关心的话题。本次峰会从政府机构、投资方、开发商、设计方、项目管理方、咨询方等多维角度共讨物流地产行业的发展趋势和最佳实践方案。

必维建筑工程与基础设施事业部大中华区总监庄贺铭致会议欢迎辞。必维集团作为法国老牌工程技术顾问机构，特邀了物流产业链的多方代表，从不同维度来分享最佳实践案例。中国仓储与配送协会、英国皇家特许测量师协会、戴德梁行、苏宁银河物业管理有限公司、江苏省建设集团有限公司、南通四建集团有限公司的相关领导及企业代表、专家学者等出席了本次会议。发言内容涵盖了协会的政策面分析、研究机构最新的趋势分析、投资方/开发商以及新建方/运营方的各抒己见。

中国仓储与配送协会专职副会长沈绍基在发言中指出在目前的发展阶段，外资企业始终处于领跑地位，并占主导地位，其发展速度远高于国内仓储总量的增长速度，开发方式由买地建设向多方式拓展。行业地位的垄断、行业秩序的混乱以及外资企业的安全性是制约物流地产发展的三大瓶颈。同时，他代表中仓向政府部门提出建议，将仓储租赁业纳入物流（仓储）业管理，不按房地产业管理；将仓储设施作为城市基础设施；将仓储纳入城市整体规划，不得改变用途、不得转让。

戴德梁行董事、中国区产业地产部负责人苏智渊透露，在过去的2015年内，北上广深地区仍保持了强劲的物流需求势头。除了租金势头上扬以外，空置率保持在10%以内；深圳仍然是目前高端物流仓储租金最高的城市，接近40元/月/平方米。他表示，从未来三年的新增供应来看，除了北上广，重庆和天津将是市场供应的集中地。菜鸟、中国平安、万科等企业对物流地产领域虎视眈眈，都在计划将行业的触角延伸到此领域，同时，伴随新的国内私募和境外基金的涌入，物流地产市场将被快速割据。然而政府出台相关政策又在严重挤压物流用地，企业面临着“拿地难”的问题。他强调，物流仓储企业资产的资本化运作和“普洛斯式”的基金管理是应对井喷式发展和政策制约的解决之道。

《中国储运杂志》的记者会后采访了必维建筑工程与基础设施事业部大中华区总监庄贺铭，向庄贺铭总监了解了一下必维集团在物流地产领域的地位和发展，以及从第三方机构来看，物流地产行业的整体趋势。庄总在采访中提到，阿里巴巴的很多地产项目都是由必维公司来进行项目管理，强强联合必然会将中国的物流地产市场推向新的发展阶段。