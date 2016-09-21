澳门喜来登大酒店邀请童星张籽沐为“酒店体验小大使”

全新合作将进一步丰富酒店亲子服务内容

澳门2016年9月21日电 /美通社/ -- 澳门喜来登金沙城中心大酒店（以下简称“澳门喜来登大酒店”）正式邀请童星张籽沐成为酒店自开业以来首位“酒店体验小大使”。这次合作，是澳门喜来登大酒店继2014年与梦工场 DreamWorks 合作后，在酒店亲子领域内的全新项目。童星张籽沐曾出演过《神雕侠侣》、《小时代》等电影及电视剧，其健康纯真的形象深受中国内地家庭的喜爱。“酒店体验小大使”项目将联合张籽沐小朋友，为家庭旅客和小宾客推出多种贴心且创意无限的全新体验。



张籽沐对成为澳门喜来登金沙城中心大酒店的“酒店体验小大使” 感到十分雀跃

澳门喜来登大酒店致力于在澳门亲子旅游市场作出突破。自2014年与梦工场 DreamWorks 合作后，酒店推出了多项受小宾客和大人们欢迎的家庭游乐体验，如：梦工场主题家庭套房、“体验梦工场”功夫熊猫之舞林盛宴、功夫熊猫学堂、体验梦工场巨星大巡游、儿童主题美发沙龙和家庭乐泳池等。此次，籽沐的加入，将为酒店亲子项目增添更多选择。

“我们很荣幸能邀请到籽沐成为澳门喜来登大酒店的‘酒店体验小大使’。”澳门喜来登金沙城中心大酒店及澳门瑞吉金沙城中心酒店董事总经理麦俪珍（Janet McNab）女士表示，“澳门这座城市非常适合家庭旅游，而澳门喜来登大酒店一直致力于为亲子旅游做出贡献。此次与籽沐的合作将丰富酒店现有的家庭项目，提供更多深得小宾客欢心的活动。相信凭借籽沐清新自然的形象和良好的口碑，将提升澳门喜来登大酒店的亲子项目在内地家庭中的知名度，吸引更多家庭前往澳门，进而带动酒店和澳门旅游的发展进入新的阶段。”

近日，籽沐已前往酒店正式开展此次合作。在澳门期间，籽沐体验了酒店内众多家庭项目，并浏览了澳门适合家庭活动的旅游景点，酒店以影像的方式记录了籽沐的整个行程，并将陆续于双方的社交平台上第一时间发布视频及合作内容。更多详情，请关注澳门喜来登大酒店官方微博 @澳门喜来登大酒店、微信 @澳门Sheraton 和张籽沐的官方微博 @张籽沐。

澳门喜来登大酒店和张籽沐将于以下几方面开展合作：

家庭套 票 ：在澳门期间，籽沐亲身体验了澳门喜来登大酒店的功夫熊猫家庭套票。该套票包含了酒店的经典亲子项目。即日起至2017年2月5日，带有小孩的家庭可通过预定该套票，开启一个全新的亲子假期。 功夫熊猫套票内容包括：

入住豪华双人特大床客房或双床客房一晚

在盛宴餐厅享用自助早餐或午餐

澳门至香港/香港国际机场单程标准船票两张；或澳门币200元之喜来登炫逸水疗及餐厅消费券（餐厅消费券可用作早餐升级至“体验梦工场”功夫熊猫之舞林盛宴）

功夫熊猫学堂门券一张或澳门币150元之喜来登炫逸水疗及餐厅消费券

房内免费 Wi-Fi 上网

连续入住两晚可额外获享喜柏大堂酒廊双人下午茶

套票只需澳门币/港币1,398元起++ 。

详情请浏览官网：http://sheratongrandmacao.com/dreamworkssc。

“籽沐最爱” ：澳门喜来登大酒店除了发展适合小朋友的童趣活动外，在小朋友饮食方面也同样下足功夫。籽沐将从酒店内餐厅的儿童菜单中挑选其最喜欢的菜品，这些菜品将被标注为“籽沐最爱”。这些菜式均适合4-12岁小朋友食用，兼顾美味与营养，确保小宾客在异地旅游期间的能量供给。

籽沐署名欢迎信 ：凡入住澳门喜来登大酒店家庭套房的小宾客们，在收到下榻礼物的同时还将收到由籽沐撰写并署名的欢迎信。欢迎信中，籽沐将以酒店体验小大使的身份欢迎小宾客下榻澳门喜来登大酒店，并介绍酒店及澳门适合小朋友体验的玩乐项目。

合作期间，籽沐将持续与酒店保持沟通，以其自身丰富的旅行经验，为酒店的宾客提供家庭特别是儿童在旅行中的注意事项，以此提升家庭旅客在澳门的旅行好感度。

澳门喜来登大酒店拥有4,001间客房，包括超过350间雅致套房，数量足可媲美一座独立的套房酒店，创造了“酒店中打造出另一酒店”的传奇。位处澳门金光大道心脏地带的澳门喜来登大酒店，地理位置优越，引人入胜的休闲娱乐设施信步可达。对于休闲旅客，这里设有600多间世界级零售商号、100多间餐厅食府以及形形色色的精彩娱乐项目。至于家庭旅客，则可选择入住梦工场主题家庭套房，与梦工场动画明星共进早餐，还有一系列趣味无穷的室内及室外活动可供选择。酒店的良好发展使其于今年内夺得多个奖项，包括《胡润百富》的“胡润总统奖”和《旅讯》的“2016年度最佳度假酒店（港澳地区）”。