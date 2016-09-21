佳洁士启动920爱牙日宝洁希望小学爱牙行动

让中国的明天笑得更灿烂

昆明2016年9月21日电 /美通社/ -- 2016年9月20日，在中国第17个“全国爱牙日”，佳洁士携手希望工程，来到云南省禄丰县和平镇宝洁全球员工希望小学，与全校近四百名学生一起，上了一堂别开生面的“爱牙健康课”。佳洁士为师生们带来了佳洁士爱牙套装和爱牙手册，这也是“笑容传中国爱牙行动”捐赠的第一站，未来将有全国200所希望小学超过10万师生收到这份爱心和专业知识。此次捐赠活动中，佳洁士特别邀请了来自昆明的口腔医科专家来校为所有师生进行爱牙教育以及义务进行专业口腔检查。云南省禄丰县县政府的代表也出席了捐赠活动。



宝洁高层和青基会代表为希望小学孩子捐赠佳洁士爱牙套装

“希望佳洁士品牌的点滴帮助，让孩子们不仅能牙齿健康，更重要的是你们因此能获得更多的自信，等将来你们长大了，用你们灿烂的笑容去开创更美好的未来！”宝洁大中华区口腔护理品类总裁欧阳庆球在活动上表示。

教育让孩子更加智慧，笑容让孩子更加自信

“好好学习，天天向上”是每一位家长对孩子的殷切希望，因为好的学习成绩是他们走出大山的一条重要之路，而开始城市生活的时候，孩子们也面临很多生活知识和技能匮乏的实际问题，其中就包括口腔保健知识。

相关资料显示，每 10 个山区孩子中有 7 个存在严重的口腔问题。山区孩子的坏牙率是城市孩子的 3 倍。佳洁士在走访时发现，因为缺少正确的口腔健康教育，也没有父母的陪伴与监督，许多山区孩子不知道怎么保护自己的牙齿。

此次爱牙行动，佳洁士不仅为孩子们带来书包、文具等学习用品，而且还带来了佳洁士爱牙套装，并特别邀请了专业的牙医志愿者们，为希望小学的师生们检查口腔，开展口腔保健课堂，将相关知识寓教于乐，让学校的孩子们对口腔知识有了一个更全面的了解，帮助他们养成口腔保健的习惯。



宝洁高层为希望小学孩子们开展了一堂生动有趣的爱牙教育课

口腔教育课上，孩子跟着老师读起如何正确刷牙的小儿歌，“每次刷牙两分钟，内内外外刷一遍。”看着孩子们通过爱牙课，掌握了正确刷牙方法，昆明柏德口腔的口腔医生范盛梓欣慰地表示：“对山区孩子们进行口腔保健教育绝不仅仅应该只停留在书本上、通过面对面的交流，孩子们其实能很积极地学习如何保护小小白牙。”而参与了爱牙课堂的青基会代表迟耀萍女士也深有体会，她说道，“‘每天应刷多少次牙’，‘睡前到底能不能吃糖’，‘要刷牙的什么部位’，通过此次互动性的教学加问答的形式传达要点，孩子们肯定能够很好地掌握口腔护理知识，从他们一双双高高举起的双手便能发现。”



宝洁大中华区口腔护理品类总裁欧阳先生在爱牙教育课上与希望小学孩子们积极互动

佳洁士二十年，坚持“健康自信，笑容传中国”

1996年，佳洁士品牌刚刚来到中国的时候，就致力于以传递健康笑容为己任，将第一支含氟牙膏引进到中国，大力推广和普及口腔健康知识，帮助降低了一代人的蛀牙率。同时，佳洁士也持续发起各种公益项目，包括“佳洁士爱牙车”、“牙防新长征”、“佳洁士学校口腔健康教育计划”等等。

20年后的今天，佳洁士品牌携手希望工程发起“笑容传中国”爱牙行动。消费者在活动期间每买一支佳洁士牙膏，佳洁士将捐出10分爱心，目标将为全国200所宝洁希望小学捐赠共计24万套佳洁士爱牙套装和爱牙手册。通过这次爱牙行动，将有超过10万希望小学的孩子因此学习到正确的刷牙知识。

欧阳庆球谈到：“过去这二十年，佳洁士与中国消费者一起成长，我们很高兴看到许多人对口腔健康越来越重视。我们期望佳洁士的爱牙行动能把口腔健康知识带到更多地方，让更多的孩子能拥有健康自信的笑容，让中国的明天笑得更灿烂！”