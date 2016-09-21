建设农业强省品牌形象第三方检测保驾海南农产品

广州2016年9月21日电 /美通社/ -- 海南省农业厅副厅长兼畜牧局局长朱清敏于2016年9月9日上午对德国莱茵TUV集团（以下简称：TUV莱茵）执行董事会成员、首席运营官薛勒（Ralf Scheller）进行了接见。双方就海南地区的农产品质量安全发展及政策进行了深入的沟通与交流，并对未来的合作展开了深入讨论。

本次座谈会的参会人员还有农业厅总农艺师黄正恩、畜牧局副局长石严、农产品质量安全监管处周处长和饲料兽药管理处严处长、TUV莱茵大中华区首席执行官兼总裁汪如顺、大中华区食品服务部副总裁兼福建首席运营官陈俊东以及罗牛山股份有限公司副总裁姚德标、唐山荣等政府代表和企业高层。

双方对海南省农业厅和TUV莱茵过去两年的合作项目包括农产品定量检测、定性检测、人员培训以及提供技术指导等方面进行了深入的分析和总结。朱厅长对TUV莱茵与农业厅在过去的合作项目取得的成效提出了表扬，肯定了TUV莱茵的检测技术能力与服务水平，也为海南农产品质量安全作出的贡献表示感谢。

朱厅长表示， TUV莱茵作为国际性的第三方检测机构，在今年通过了海南省农业厅的CATL考核，取得了CATL合格认证证书，对TUV莱茵的专业服务水平和业务水平给予了高度的肯定与评价。希望TUV莱茵在未来仍不断地发挥国际第三方检测机构的作用，不仅在检测任务上不断提升，同时发挥TUV莱茵的培训优势对各市县的农产品质量安全检测部门进行技术培训、认证指导，对海南地区影响农产品安全各种因素进行研究，在源头控制农产品质量安全。

TUV莱茵集团执行董事会成员、首席运营官薛勒先生对海南省农业厅各级领导和相关部门给予TUV莱茵的支持和帮助表示感谢。薛勒表示，TUV莱茵有着140多年的质量检测服务经验，可以利用全球资源为海南省农业厅提供更加优质、先进的农产品质量安全服务。会议的最后，双方建议在未来建设国家级食品安全城市方面进行合作，为我国农产品质量安全保驾护航。