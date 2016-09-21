全球产经大数据双创平台“千数堂”深圳上线

深圳2016年9月21日电 /美通社/ -- 近日，全球产经大数据交易平台“千数堂”(D.askci.com) 在深圳正式上线，实现了产经大数据资源的在线共享和交易，增强数据变现能力。该平台不仅是商情数据的大数据交易平台，也是普通创业者实现创业创新梦想的平台。

千数堂作为商情数据（股票代码：838497），即深圳中商情大数据股份有限公司旗下的产经大数据电子商务平台，将接入全球、产业、贸易、企业、互联网 +、科研、金融、公共、综合、 API 等数据资源，为专业大数据机构及普通创业者打造发现数据价值和共享数据价值的生态圈。千数堂可以通过众创、众包、众享的模式接入各类数据源，数据将以 B2C、C2C、订制数据等方式进行交易；还通过 API（应用程序接口）的形式，提供第三方数据调用平台，数据所有方可以开放自己的系统数据，并进行定价，数据购买方则通过平台购买数据调用权限。

数据资源实现流通的难点不在于市场上没有数据，而在于数据交易机制存在问题。这是影响数据产业发展重要因素。“千数堂”的核心价值就是运营交易数据资产，盘活数据生态，增强数据变现能力，打造产经数据生态圈。

千数堂通过数据采集、数据加工、数据分析和数据服务，形成了“买数据卖数据就来千数堂”、“找最全面的产经数据就来千数堂”和“发现数据价值就来千数堂”的经营理念，在全球数据、产经数据、“互联网 +”、数据定制等领域开拓布局，服务客户上百家，有效盘活了数据资产,让数据创造价值。

千数堂作为第三方交易平台，不仅为权威的大数据商服务，更为普通创业者服务，通过大众创业、万众创新，为所有用户提供最全面的产业经济大数据。

目前，大数据产业已经步入了快速发展阶段，对于商情数据这样深耕产经数据服务的企业，将会秉承“为全球商业领域提供决策咨询”的企业理念，将“千数堂”打造成为国内领先的数据交易平台，为行业和社会发展做出应有的贡献。