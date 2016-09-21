2017上海国际游艇展蓄势待发，全新启航

上海2016年9月21日电 /美通社/ -- 享誉“亚洲全产业链旗舰展”盛名的2017中国（上海）第二十二届国际船艇及其技术设备展览会（以下简称“2017上海国际游艇展”）将于2017年4月26-29日在上海新国际博览中心盛大开幕。该展会由上海博华国际展览有限公司主办。

目前，上海国际游艇展招展工作已经全面启动，游艇和设备的展位销售已完成70%，如博纳多、欧尼尔、亚诺、泰珀迩和海的、UFLEX等都以较大的展位捷足先登，为明年展会的启幕成功打响了第一炮。同时，2017上海国际游艇展也在不断推陈出新，力争打造一个更为完整的游艇全产业链盛会。

“移师”新展馆 进一步振兴游艇行业

2017上海国际游艇展“搬家”至上海新国际博览中心，将启用W3，W4，W5馆以及室外场地，预计展出面积达到55,000平方米，500家海内外知名品牌参与展示，涵盖游艇实船、船用设施及配套服务、公务艇、游艇协会与俱乐部等的游艇完整产业链，并将与中国（上海）房车露营休闲运动产业博览会、上海国际休闲展、上海尚品生活展、酒店工程及商业空间系列展同期举办，共享200,000平方米的展览面积，2000家展览企业和10万余优质观众，增加游艇产业链及高端生活方式受众覆盖范围，从而进一步巩固上海国际游艇展在亚洲的领头羊地位。

新增“商贸配对”环节以及更多专业论坛输出

2017年主办方将重磅推出商贸配对会，让游艇及设备展商、公务艇展商、海外展商在舒适的环境中单独约见专业买家。展前主办方将邀约展商以及海外买家，根据其采购意向预先安排洽谈时间，在展会现场特设的商贸配对区进行一对一的商贸洽谈，提升商谈效率，助力企业获得更多商机。

同时，主办方将一如既往地举办一系列专业论坛，诸如《中国国际高性能船学术报告会》、《中国国际游艇和滨水休闲产业发展论坛》、《游艇全方位技术交流论坛》等，届时会有来自国内外的行业精英进行演讲分享，力求为低迷的中国游艇市场提供探索之道，实施转型创新、跨界联动、创造丰富满足各层面人群滨水度假旅游需求的内容和形式。除此之外还将搭建超级游艇精品展示及论坛区，力邀超级游艇从业者、欧美超级游艇行业协会助阵，结合中国国情，讲述中国新形式下超级游艇的发展和机遇。通过系列优质专业论坛的输出，也让游艇行业的方向更趋清晰化和精确化。

展会服务全方位升级 让大家宾至如归

面对激烈的市场竞争，我们致力于打造更具多元化的展会服务，以提升自身品牌的竞争力，创新、互动式体验、智能化竞技娱乐成为展会创意服务必不可少的支撑，真正开启“展会+互联网”的全新时代，不管是智能生活+互动娱乐的脑力盛筵，亦或是豪华游艇+时尚私人定制的视觉呈现，都会更新大家对于展会的固有认识。

而针对高端客户倾力推出的VIP礼遇也将作由内而外呈现质的飞越，除了此前的VIP Lounge贵宾休息区、VIP专属红酒品茗、VIP醇香咖啡品鉴"等常规尊贵体验外，现场陆续还将有兼具高科技和人文特色的独家品质享受，让大家身临其境地体验到多元化游艇展所带给你们非一般的水上休闲娱乐方式。

2017上海国际游艇展的招展工作早已如火如荼的全面展开，帮助展商和买家共同发掘产品新的商业价值，开拓最具潜力的进阶型市场，我们期待您的加入！