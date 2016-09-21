领跑物联网数据应用，机智云发布新一代4.0物联网开发平台

北京2016年9月21日电 /美通社/ -- 物联网开发平台机智云（www.gizwits.com）近日发布4.0版本，推出“ECE边缘计算引擎”、“RTBD实时大数据平台”、“Giga ML吉咖机器学习”、“D3动态数据编排引擎”四款数据应用新产品，将云计算和雾计算结合，组成超大规模的物联网大数据和机器学习体系，配合应用赋能和傻瓜式操作界面，充分整合物联网、大数据和机器学习应用能力，进一步降低物联网产品和服务的研发和部署及维护难度，继续领跑物联网产业发展。

9月19日GO DAY 2016，机智云正式发布新一代机智云4.0物联网开发平台，在原有设备接入、设备管理和服务能力之上，增加了全新的ECE边缘计算引擎、RTBD实时大数据平台、Giga ML吉咖机器学习、D3动态数据编排引擎，将云计算和雾计算结合，组成超大规模的物联网大数据和机器学习体系，配合应用赋能和傻瓜式操作界面，充分整合物联网、大数据和机器学习应用能力，进一步降低物联网产品和服务的研发和部署及维护难度，继续领跑物联网产业发展。



机智云4.0 完整的物联网大数据和机器学习体系

ECE（Edge Computing Engine）边缘计算引擎，是一个运行在设备通信模组或近场通信网关上的微应用容器，提供雾计算的运行环境，协调程序和底层硬件环境的关系。ECE和云端微应用管理及分发机制组成了机智云的“雾计算”层。微应用由开发者自行定义，以轻量级对脚本语言（JavaScript，Lua，Python等）构成。脚本可以根据云端的管理机制实时更新和加载，无需重启设备和OTA固件升级。开发者可以直接在云端编写各种脚本，ECE下载到微应用容器中，动态加载这些脚本代码，实时应用到设备和数据上，从而改变设备行为，进行多样化的本地的运算和决策，让“端”变得更加聪明，反应速度更加快，把日渐流行的“软件定义硬件Software Defined Device”升级到“云端定义硬件Cloud Defined Device”。

RTBD（Real Time Big Data）实时大数据平台，是一个专门为物联网应用而生的实时大数据分析、处理、输出平台。RTBD特别适用于存储和计算物联网行业最常见的基于时间序列的数据（Time Series Data） 和实时的流数据(Streaming Data)。基于搜索引擎技术，RTBD存储量大（可达EB级）, 内置强大的实时运算能力，复杂的数据聚合结果可以在毫秒级输出。RTBD还具有多种计算引擎的整合能力可以方便地通过与Hadoop/Spark/Storm等计算平台的整合完成复杂计算。人性化的管理界面让开发者可以方便地定义数据查询脚本，并即时生成对应的 API，使应用赋能在数据层面有质的提升。

D3（Dynamic Data Director）动态数据编排引擎 帮助开发者快速的定义和部署个性化的数据处理业务。通过图形化的拖拉拽交互方式，开发者可以灵活地编排数据流转逻辑，打造个性化的数据业务系统。D3支持第三方数据源和企业自定义的数据导入，可以通过脚本甚至机器学习的模块来对数据进行处理。

开发者定义完数据处理模型后，D3会自动运行，动态处理数据, 并实时执行对应的动作（Action），省去编写和部署服务端代码的繁重工作。

Giga ML吉咖机器学习是专门为物联网设计的机器学习产品。基于机智云的云端＋雾端计算架构，吉咖机器学习可以把数据采集和处理逻辑动态分配到设备和网关端，让海量的终端设备参与到机器学习的运算中，大大的增加了可采集和处理的数据量和全网络的运算资源，可以高效的实现复杂的的机器学习算法。本次发布的Giga ML跟机智云的D3数据编排有机结合，提供“预测引擎”和“推荐引擎”等机器学习功能模块，极大的降低了机器学习在物联网领域的应用的开发和部署门槛。



机智云创始人兼CEO 黄灼

对于首个推出物联网雾计算服务能力的云服务平台，机智云CEO黄灼在接受记者采访时表示：物联网化的产品在向各个生活和商用领域渗透，因为设备的运算能力和储存有限，现有的大部分的物联网平台技术架构都把设备端的数据原封不动传到云端去做复杂计算。这种弱设备，强云端的架构导致设备响应速度慢，连不上网时设备有些功能甚至无法使用。雾计算把云计算的能力延伸，把部分的运算和存储能力推到网络的边缘，让设备本身，与设备相连的通信模块，或近场的网关设备都可以参与到“雾计算”体系。

雾计算的难点在于如何动态、大规模（百万级的边缘运算节点）地部署运算和存储能力，云端和设备端如何高效协同、无缝对接。复杂的算法如何在云和雾之间合理分解和整合。需要一个对云管端三者都有控制力的技术平台来实现。雾计算个概念是思科2014年率先提出，但并没有盛行。其中一个原因是思科的发力点是路由器和交换机, 而这些通信设备缺乏对终端设备的定义和控制能力，因此无法和终端设备实现互通，大部分场景无法把雾计算的能力体现出来，因此真正落地的案例并不多。机智云对物联网设备，通信模块，网关节点和云端都有强大的控制力，恰好具备把云计算推向雾端的基础。此次发布的Edge Computing Engine ECE边缘计算引擎，可以直接通过云端的协调，在设备，通信模块和网关等边缘节点执行动态更新和加载“微应用”，进行实时海量的数据处理，算法执行，甚至实现不同品类和品牌设备之间的互联互通，挖掘雾计算的强大潜力。ECE和这次一同发布的其他三款产品：机智云Giga ML吉咖机器学习，Dynamic Data Director动态数据编排引擎，还有Real Time Big Data实时大数据平台有协同效应。开发者可以通过机智云的开发者后台来把雾计算，大数据，机器学习组合起来，高效率开发强大的物联网应用。

此外，受邀出席的36K媒体现任总裁冯大刚在机智云发布会演讲时表示：无论从技术、生态还是商务关系等多个方面，机智云都是得到认可，看着机智云一路成长，是毫无争议的全球最大、最成功的第三方物联网云服务平台。机智云就是这样一家代表着未来趋势和价值的企业，我长期看好机智云的发展，36氪也将和机智云一起，和各位朋友一起，发扬创业者的精神，拼搏、奋进、为追求更美好的未来共同努力，对机智云过去的贡献以及对未来充满信心！

同时Arduino中国董事总经理陈愈容在机智云发布会演讲并宣布双方将开展更深度战略合作，Arduino专注于开源硬件的开发，而机智云专注于智能硬件的云服务开发，与机智云合作可以扩大Arduino在产品应用层面的外延，让用户享受到更多的基于数据的应用服务。陈愈容表示：“物联网将是未来所有智能硬件的标配。Arduino一直在探索如何提供一个简单易用又灵活强大的物联网解决方案，让创客和开发者们能轻松将自己的作品连上网络，享受大数据带来的更多可能性。Arduino和机智云的此次战略合作，将结合各自优势，秉承开源精神，让这一目标得以快速实现。”