诺姆四达：APM测评系统奠定未来人才测评应用方向

北京2016年9月21日电 /美通社/ -- “诺姆四达 APM 测评系统是基于全面人才评价理论开发的新一代人才测评系统，全面人才评价的核心是对全部人才的一贯表现和全部工作的评价，以全面满足组织和人才双向需求为目的。”诺姆四达集团总裁苏永华博士表示，基于全面人才评价理论体系开发的新一代测评平台 APM 系统将奠定今后人才测评3.0时代的应用方向。



基于全面人才评价理论体系的APM测评理念

和以前的人才测评系统相比，此次诺姆四达研发的 APM 测评系统在理论层面上实现了新的的突破，产品体系更为丰富，操作更加简便，应用范围十分广泛。

理论体系创新，测评精度大幅提升

APM 素质测评系统是基于全面素质评价理论和人才素质 APM 模型开发的新一代素质测评系统。该系统从能力（能不能）、个性（合不合）、动力（愿不愿）三个方面全面剖析企业与岗位所需要的人才素质，能够全面支撑和精准预测与高绩效相关的工作行为，并且发掘人才的动力需求和发展潜力，对人才激励与发展更加有的放矢。

全面人才评价是对全部人才的一贯表现和全部工作的评价，以全面满足组织和人才双向需求为目的，全面融入企业人才战略、人才配置、人才激励和人才发展等人才管理全流程，并贯穿于人才职业发展的全周期。

产品体系丰富，应用更加广泛

诺姆四达 APM 测评系统产品体系十分丰富，形成了分层次、分岗位、分行业的完整测评体系。覆盖销售、市场、技术、行政、财务、人力等九大职类；涉及金融、汽车、能源、制造、通信、地产、快消等八大行业；包括普通员工、基层、中层、高层四个层次，共100多个岗位的标准化产品。

目前，APM 素质测评系统在招聘选拔、人才盘点 / 配置、培训发展等方面已得到广泛应用，尤其在领导与管理人才、专业技术人才、技能人才、潜质人才和大学生等，并在多家企事业单位得到了成功运用，受到客户一致好评。

招聘选拔测评。有效淘汰不合格人员，并为后续面试提供参考。 人才盘点 / 配置测评。与绩效考核相结合，综合判断人才状态，并为后续人才配置提供参考。 培训发展测评。与绩效考核相结合，识别高潜质人才，并根据后续行为评价结果，为人才制定个人发展计划。

操作更加简便，标准产品与个性化定制灵活运用

对测评产品个性化要求较高，且没有成熟测评模型的企业，可由测评专家、顾问通过访谈、调研等方式，为企业量身定制 APM 测评模型，分析评价结果和提出专业建议，打造企业专属测评产品。

此外，新一代的 APM 测评系统在不同报告版本生成、报告发送、测评账号分发等操作界面进行了大幅革新，大大提升了产品的体验舒适性。