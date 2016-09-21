宝洁这些脑洞大开的挑战实验，哪个最“奇葩”

广州2016年9月21日电 /美通社/ -- 从萌妹子傅园慧在里约奥运会上以一句“洪荒之力”引领泥石流新潮，到亚洲首富、王健林出镜真人秀版“鲁豫有约”，以一句“先定一个能达到的小目标”一夜之间晋升超级网红，再次证明：段子手正在征服世界。

如果你以为段子手们只存在真人秀的镜头下或网红直播间那就大错特错了。用飞机涡轮的强大引擎风吹头发，将卫生巾扔进洗衣机洗上半小时……看过以下出自宝洁旗下各大品牌的怪趣挑战实验你就会发现：原来在严谨的科学研发界，同样潜藏着不少像《生活大爆炸》里的谢耳朵一样脑洞大开的逗比。



宝洁旗下各大品牌的怪趣挑战实验

最大的吹风机挑战 潘婷 VS 巨型客机

不久前，潘婷的研发小伙伴们举行了一场“残酷”实验。他们让一位女模特站在巨型客机涡轮前，感受强大的引擎风速吹袭。

要知道，一般飞机涡轮在距离十英尺时形成的风力高达10,000立方米／分钟，简单点说就是等同于6,000台吹风机。被这“6,000台吹风机”摧残一轮后，模特的秀发最后竟然还能被修复回原来的样子 -- 秘密就在于内含PRO-V精华的潘婷3分钟奇迹TM奢护精华霜。

最大的吹风机挑战潘婷 VS 巨型客机：http://v.qq.com/x/page/q0312opa33g.html?ptag=4_5



宝洁旗下各大品牌的怪趣挑战实验

最有味道的挑战 Febreze VS 100双臭鞋

据说一只臭鞋的杀伤力不亚于1颗催泪弹！那么，当一百双臭鞋摆在你面前的时候又会是什么感觉？宝洁旗下风靡日本的非掩盖性空气清新剂品牌Febreze就真的搞了一次“闻非所见”大挑战。

“你确定我们不是在林间小屋？”

“我感觉自己是住在五星级酒店……”

Febreze挑战100双臭鞋 视频链接：http://v.qq.com/boke/page/s/0/6/s0300n16s06.html

当被问到“你们闻到了什么”时，两位被蒙上眼睛的主妇如此描述。然而，打开眼罩眼前的一幕却让她们目瞪口呆：原来她们正置身于装满了100双臭鞋的鞋柜前。而令主妇们“闻非所见”的秘密武器正是Febreze 空气清新剂品牌——它能让你置身在100双臭鞋中也能闻到五星级酒店的味道。

最具“干货”的挑战 十万名妈妈寻找最“干货”的纸尿裤

作为全球第一片纸尿裤的发明者，能够给予宝宝们细心呵护以及一整晚金质睡眠的帮宝适一直以来都是妈妈们的“养娃必备”。在这一片神奇的小小的帮宝适纸尿裤里面就包含了大大小小100多项的专利。前段时间，帮宝适更是开启“全民实验模式”，用各种“眼见为实”的自我挑战实验来验证自家产品的杠杠品质。

帮宝适最“干货”的挑战视频链接：http://v.qq.com/x/page/k0326mwcs4k.html

这项打破传统的“实验见证法”的“干货挑战”，大胆邀请妈妈们自己亲手做实验，通过自己的实验过程见证帮宝适强大的吸水性。通过近十万名妈妈们的亲自实验，帮宝适从众多纸尿裤中脱颖而出，成为当之无愧的“干货”纸尿裤。敢于发动消费者自己来验证，也足以证明帮宝适对自家产品品质的强大自信。

最“意想不到”的实验 姨妈巾扔进洗衣机

若要证明自家产品哪里都强，你会如何设计这个产品测试呢？姨妈巾，无非是要证明透气性强，吸水性好，或者证明无论如何动，它都能保持其功能性。护舒宝的实力该如何证明给大家看呢？于是，宝洁的科学家们决定把姨妈巾扔进洗衣机-- 这可不是为了什么恶趣味，而是护舒宝的研发人员进行的非常严肃认真的科学实验。

普通卫生巾和护舒宝液体卫生巾同时入水，以800转的飞快速度在洗衣机中反复旋转。经过了长达30分钟不间断的摩擦、挤压与冲击，普通卫生巾已经被揉成一团，而使用了新型液体材料FlexFoam™高压聚合的护舒宝液体卫生巾却依然保持原形，与放进洗衣机之前相比，几乎没有变化。

“肌光”大挑战 珍珠光学科技大战黑色素

Olay淡斑小滴管一向以媲美大牌的美白效果和亲民价格经常荣登各大美容榜单。在其最新升级为Olay肌光小滴管时，科学家们也别具心思地用一系列实验让它独有的光感透亮效果“眼见为实”。 将新升级肌光小滴管与市面上某奢华品牌美白精华对比实验，加入Olay肌光小滴管的小球在黑素溶液中依然白皙。放置于黑暗环境中时，加入Olay肌光小滴管的小球能被光线穿过，只见透亮饱满。所谓的“珍珠光学科技”听起来或许有点晕，但这简单明了的实验却可以让女士们一眼get到升级后的肌光小滴管精进所在。



宝洁旗下各大品牌的怪趣挑战实验

海飞丝实验三步曲 一瓶洗发水见证奇迹时刻

“废话就像头皮屑，消灭就用海飞丝！”这段在《奇葩说》里的花式口播中强调的海飞丝的“特异功能”相信早已深入人心。然而，今年7月海飞丝为了继续验证自家产品的全能功效，邀请了15位护肤大咖赶赴新加坡护肤实验室（小黑屋），共同见证特别的“奇迹的时刻”。

宝洁的科学家们通过头皮清洁实验、头皮抗氧化实验和头皮保护实验这三大实验，实力验证海飞丝在“去屑”、“爽肤”、“保护”上的三步曲全能呵护。在对比实验中，科学家们轮番将海飞丝新品涂在仿真头皮、苹果还有鲜花上。

最极速挑战 Oral-B VS F1赛车

电动牙刷挑战F1？听起来好像的确不太搭，但Oral-B史上第一支全新“极客黑”智能电动牙刷上市时，的确就以挑战F1赛车的超高转速而备受瞩目。这款有着赛车般流线型设计的电动牙刷拥有超过顶级赛车的性能，在每秒可捕捉10,000张以上影像的高速摄影机记录下，其达到最大转数仅需0.09秒，远快过于顶级赛车所需的0.32秒。

Oral-B与F1赛车的极速挑战视频链接：http://v.qq.com/x/page/a03280ly0cv.html

而且，在使用过程中，48000转/分钟的超高转速，有效清除口腔中高达99.7%的牙菌斑。新品发布会上，史上中国第一位F1车手马青骅也来到现场，一睹电动牙刷届F1顶级高手的风采。

6万人刃性挑战 吉列成功挑战吉尼斯

就在不久前的里约奥运会期间，继发布#就是刃性#2016里约奥运大片后，吉列中国在赛场之外又发起了一场难度不亚于奥运夺金的世界挑战。

8月8日，吉列在上海用6万多个吉列剃须刀头，组成了世界最大的的刀头拼图，面积达25.27平方米，同时呈现出吉列品牌精神的#就是刃性#宣传口号。挑战过程当中，细心的你会发现一个非常“刃性”的小细节：这并不是普通的吉列刀头，每一个刀头的刀片上都由微雕技术镌刻上了来自于全国网友的刃性宣言！本次挑战在吉尼斯世界纪录认证官的见证下挑战成功并颁发证书。

看过上面这些苛刻又有趣的实验，你是不是也忍不住想说：原来宝洁的科学家们一脸严肃认真脸背后竟然有着如此惊人的脑洞。其实说到底，科学家们煞费心思设计这些奇葩实验都是为了在保持严谨客观的同时，用更生动有趣更有说服力的方式让大家简单明了地Get到宝洁产品的卓越效果。也正是对产品质量的不断探索与创新，宝洁产品也才无惧任何奇葩的挑战。