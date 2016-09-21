“羊城好医生”走进基层社区，响应“健康中国”号召

广州2016年9月21日电 /美通社/ -- 在广东省科学技术协会及广东省政协科教卫体委员会的指导下，由广东省科普志愿者协会、广州白云山医药集团股份有限公司、广东省科普中心、家庭医生在线联合主办的广药白云山“好医生健康广东行”系列活动在今年6月18日正式启动。2016年6月至12月，将在广东省基层社区范围内，以健康咨询、主题健康讲座、基层医生培训等形式，开展19场走进社区基层的活动。
截至8月份，活动已围绕儿科健康类、感冒类、肠胃类、抗生素类等健康主题在广州市荔湾区、增城区以及佛山市顺德区等地成功举办了6场，均得到了业内人士和老百姓的一致好评与认可。
随着国家近期对“健康中国”战略目标的进一步确认和重视，以及“健康中国2030”规划纲要通过，人民健康被放在了优先发展的战略地位，健康问题已经成为国家战略的重中之重。如何提高基层老百姓的健康素养，解决“看病难”的问题，提高基层医护人员的医疗技术和服务水平，已经成为迫在眉睫的问题，在这种情况下，“健康广东行”活动应运而生。
“好医生”下基层进社区 积极响应“健康中国”战略
此次活动邀请了“羊城好医生”活动中评选出来的具有专业性、权威性且医术精湛的医学专家，组成健康科普讲师团，共同推动了“好医生健康广东行”活动，深入社区和基层，为人民服务，积极响应了把人民健康放在优先发展的战略地位、完善健康保障不留死角的“健康中国”战略，以实际行动促进全民健康。
政府高度重视各界鼎力支持 民众称赞不已
广药白云山“好医生健康广东行”系列活动一经推出就得到了来自政府、社会团体、企业及媒体等多方的大力支持，成为社会各界共同推动的公益健康科普的成功示范。启动当日，广东省政协科教卫体委员会、广东省科学技术协会、广州白云山医药集团股份有限公司等单位的领导专家纷纷出席致辞，表示了对活动的认可与支持。
主办单位之一的广药白云山作为全国知名药企，一直积极支持各项公益事业的开展，坚持免费回收更换家庭过期药品12年，普及用药安全知识。广药白云山旗下的奇星、王老吉、和记黄埔、陈李济、中一、白云山、光华、何济公、潘高寿、敬修堂、明兴、星群、汉方等13家药企代表及多名“羊城好医生”亦来到了现场为群众解答、普及用药安全知识，活动现场聚集了不少市民围观咨询，并连连竖起大拇指对活动表示称赞。
各区活动反响热烈高潮迭起 备受市民与网友欢迎
前期顺利开展的6场广药白云山“好医生健康广东行”活动，由暨南大学附属第一医院、南方医科大学珠江医院、中山大学孙逸仙纪念医院、广州市妇女儿童医疗中心等三甲医院的“羊城好医生”专家医师到现场开展讲座和义诊，各主题活动均引起广大网友与市民的热烈关注与欢迎，纷纷通过网络留言转发，实地参与支持，社区民众更是欣喜不已，一家老小争相加入到现场活动中来。此次活动进一步增进了医患双方的了解，缓解了紧张的医患关系，也丰富了社区群众的日常保健知识。
培训加强基层医疗技术老百姓看病寻医不麻烦
接下来的13场送健康进基层系列活动还将涵盖妇科类、咳嗽类、清热解毒类、心脑血管类、壮腰健肾类、糖尿病类、男科类、抗肿瘤类等主题，在广东省各地市级、区级的基层单位和社区相继开展。届时，活动还将邀请专家对基层医疗人员进行相关培训，加强与基层医生的沟通、给予技术的帮助；同时，也继续为各大社区民众展开健康咨询和健康讲座活动，为基层患者提供方便、快捷、安全的就医通道以及治疗保障，让老百姓看病、寻医、问药不再麻烦。
对此次广药白云山“好医生健康广东行”系列活动的顺利开展，家庭医生在线 CEO 兼总裁郑文艺表示，本次活动的顺利举办得到了广药白云山的大力支持，以及各主办方的全力协助，更离不开民众的认可与信赖，接下来活动还将征集更多科普志愿者参与到基层医疗培训、公益健康讲座与健康咨询中来，致力于让广大民众知晓更多健康科普知识，让民众避免盲目就医，做到合理就医；未来，家庭医生在线也将一如既往始终秉承“做千家万户的家庭医生”的企业愿景，为推动“健康中国”战略目标、为全民健康做实际贡献。