“羊城好医生”走进基层社区，响应“健康中国”号召

广州2016年9月21日电 /美通社/ -- 在广东省科学技术协会及广东省政协科教卫体委员会的指导下，由广东省科普志愿者协会、广州白云山医药集团股份有限公司、广东省科普中心、家庭医生在线联合主办的广药白云山“好医生健康广东行”系列活动在今年6月18日正式启动。2016年6月至12月，将在广东省基层社区范围内，以健康咨询、主题健康讲座、基层医生培训等形式，开展19场走进社区基层的活动。



好医生健康广东行首场广州艺术博物院场次启动仪式各单位领导们剪彩合影

截至8月份，活动已围绕儿科健康类、感冒类、肠胃类、抗生素类等健康主题在广州市荔湾区、增城区以及佛山市顺德区等地成功举办了6场，均得到了业内人士和老百姓的一致好评与认可。

随着国家近期对“健康中国”战略目标的进一步确认和重视，以及“健康中国2030”规划纲要通过，人民健康被放在了优先发展的战略地位，健康问题已经成为国家战略的重中之重。如何提高基层老百姓的健康素养，解决“看病难”的问题，提高基层医护人员的医疗技术和服务水平，已经成为迫在眉睫的问题，在这种情况下，“健康广东行”活动应运而生。

“好医生”下基层进社区 积极响应“健康中国”战略

此次活动邀请了“羊城好医生”活动中评选出来的具有专业性、权威性且医术精湛的医学专家，组成健康科普讲师团，共同推动了“好医生健康广东行”活动，深入社区和基层，为人民服务，积极响应了把人民健康放在优先发展的战略地位、完善健康保障不留死角的“健康中国”战略，以实际行动促进全民健康。

政府高度重视各界鼎力支持 民众称赞不已

广药白云山“好医生健康广东行”系列活动一经推出就得到了来自政府、社会团体、企业及媒体等多方的大力支持，成为社会各界共同推动的公益健康科普的成功示范。启动当日，广东省政协科教卫体委员会、广东省科学技术协会、广州白云山医药集团股份有限公司等单位的领导专家纷纷出席致辞，表示了对活动的认可与支持。



好医生健康广东行顺德振华社区场次中山二院呼吸内科江山平教授为社区居民群众热情讲授流感预防知识现场座无虚席

主办单位之一的广药白云山作为全国知名药企，一直积极支持各项公益事业的开展，坚持免费回收更换家庭过期药品12年，普及用药安全知识。广药白云山旗下的奇星、王老吉、和记黄埔、陈李济、中一、白云山、光华、何济公、潘高寿、敬修堂、明兴、星群、汉方等13家药企代表及多名“羊城好医生”亦来到了现场为群众解答、普及用药安全知识，活动现场聚集了不少市民围观咨询，并连连竖起大拇指对活动表示称赞。

各区活动反响热烈高潮迭起 备受市民与网友欢迎

前期顺利开展的6场广药白云山“好医生健康广东行”活动，由暨南大学附属第一医院、南方医科大学珠江医院、中山大学孙逸仙纪念医院、广州市妇女儿童医疗中心等三甲医院的“羊城好医生”专家医师到现场开展讲座和义诊，各主题活动均引起广大网友与市民的热烈关注与欢迎，纷纷通过网络留言转发，实地参与支持，社区民众更是欣喜不已，一家老小争相加入到现场活动中来。此次活动进一步增进了医患双方的了解，缓解了紧张的医患关系，也丰富了社区群众的日常保健知识。



好医生健康广东行美林海岸场次中山二院急诊科黄子通教授为街坊提供一对一免费义诊服务热心解答健康问题

培训加强基层医疗技术老百姓看病寻医不麻烦

接下来的13场送健康进基层系列活动还将涵盖妇科类、咳嗽类、清热解毒类、心脑血管类、壮腰健肾类、糖尿病类、男科类、抗肿瘤类等主题，在广东省各地市级、区级的基层单位和社区相继开展。届时，活动还将邀请专家对基层医疗人员进行相关培训，加强与基层医生的沟通、给予技术的帮助；同时，也继续为各大社区民众展开健康咨询和健康讲座活动，为基层患者提供方便、快捷、安全的就医通道以及治疗保障，让老百姓看病、寻医、问药不再麻烦。

对此次广药白云山“好医生健康广东行”系列活动的顺利开展，家庭医生在线 CEO 兼总裁郑文艺表示，本次活动的顺利举办得到了广药白云山的大力支持，以及各主办方的全力协助，更离不开民众的认可与信赖，接下来活动还将征集更多科普志愿者参与到基层医疗培训、公益健康讲座与健康咨询中来，致力于让广大民众知晓更多健康科普知识，让民众避免盲目就医，做到合理就医；未来，家庭医生在线也将一如既往始终秉承“做千家万户的家庭医生”的企业愿景，为推动“健康中国”战略目标、为全民健康做实际贡献。