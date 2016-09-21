全球首个“老年私董会”在亲和源召开 用公益成就老年价值

上海2016年9月21日电 /美通社/ -- 9月13日，深圳国际公益学院首届耆英私董会在上海亲和源老年公寓会议厅举行。本次耆英私董会由深圳国际公益学院主办，亲和源股份有限公司承办，亲和源会员理事会协办。与会嘉宾主要来自亲和源会员理事会，深圳国际公益学院、上海市老教授协会、上海老科学技术工作者协会的领导也一同参加了这次耆英私董会。



亲和源股份有限公司董事长奚志勇发表演讲

私人董事会（简称“私董会”）是一个时髦的舶来词，它是一种新兴的企业家学习、交流与社交模式，核心在于汇集跨行业企业家的集体智慧，解决企业经营管理中比较复杂而又现实的难题。而这次“耆英私董会”，汇聚的同样都是精英，但不是以财富和地位为衡量单位，而是学识、智慧和人生阅历。其旨在利用和发扬耆英长者的人生智慧和阅历，以及专业方面的能力和资源，为如何实现“公益成就老年价值”献计献策，将老年人的价值在“善时代”的大背景下进一步提升和弘扬。它既是公益学院在养老领域的深入与发展，也是私董会模式在老年群体中的实践，不但希望将老年智库的理念引爆，也是新型老年教育的创新探索。



小组讨论气氛热烈

这支平均年龄为73.6岁的团队，曾经是各行各业的精英。他们中有老科学家、老教授、老艺术家、还有老企业家和退休的政府官员。他们围绕“如何传承耆英长者的经历、智慧和技艺”、“耆英财富汇如何成就晚年人生的价值？”等课题进行讨论，岁月的智慧在激情中碰撞，一个个富有创意的灵感迸发和闪耀。

深圳国际公益学院、北京师范大学中国公益研究院院长王振耀在参加完私董会后深为感慨，“今天的所见让我仿佛看到了一片绿洲……这次耆英私董会让老人们发现了自己新的价值，重新定义了‘耆英财富’。走遍中国各地，从没有见过在其他地方能够用这种方式来汇聚老年人智慧，可以说这是中国第一个，甚至是全球第一个老年私董会。”

亲和源股份有限公司董事长奚志勇作了题为“爱与奉献，彰显人生价值”的演讲。他谈到，老年是人生最成熟的阶段，也是最具智慧的阶段，希望帮助老人汇聚他们的智慧，老有所为，让老年价值社会化，形成“善经济”的新动力，引领老年生活理念的转变。

上海老科学技术工作者协会会长陈积芳指出，随着越来越多的科学技术投入应用，老年人的健康水平越来越高，这给了他们更多时间去享受生活、去创造生活。这次耆英私董会的召开，开启了一种新型的老年生活的方式。上海市老教授协会副会长黄刚教授则表示，耆英私董会的召开，建立了老教授协会和亲和源之间的桥梁，丰富了彼此的资源。通过不断的合作，必将为老年人们提供更多生活方式的选择和改变，彰显他们的价值。

“老年不是生命的尾巴时间，我们希望通过耆英私董会的举办，让晚年价值进一步绽放和升华。”亲和源的一位负责人介绍说，老年人不要让毕生所学在退休生活中白白地埋没，我们会通过越来越多的公益平台和活动，让老年人的学识、经验和人生阅历再次闪光，让个人价值转化为社会价值，积极服务于人类社会的发展。

首届耆英私董会包含了内场研讨及外场考察的系列活动，会员将于9月底赴台参访慈济基金会在台湾设立的文化、医疗、教育等机构，进一步交流和相互学习。