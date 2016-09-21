恒隆地产公布沈阳全新酒店发展计划

香港2016年9月21日电 /美通社/ -- 恒隆地产今日宣布，于沈阳市中心发展全新五星级酒店项目。市府恒隆广场将于其67层的办公楼引进康莱德（Conrad），并位踞办公楼最顶的19层，让宾客饱览全方位环回城市美景。酒店将设有315间豪华客房及套房，计划于2019年上半年开幕。





恒隆地产董事（租务及销售）陈家岳先生表示：“我们热切期待与希尔顿酒店集团合作，引进首次落户沈阳的知名酒店品牌康莱德，这势将吸引商务及休闲旅客入住。全新的酒店位于青年大街，距离我们的世界级购物商场只有数步之遥，为旅客提供多元化的服务、购物和生活体验。”

酒店的设计由Wilson Associates等多家国际知名的室内设计公司操刀，体现现代高端美学。酒店设有多间餐厅及酒吧，提供丰富的国际美馔及娱乐选择。部分餐厅及酒吧更位于顶层，坐拥壮阔的城市景致。酒店备有水疗中心以及设备齐全的健身中心连室内泳池，以及专为商务旅客而设的行政楼层。此外，酒店宴会厅可接待超过500位宾客，为相邻的办公大楼租户及当地菁英提供五星级宴会场地。宴会厅可举办多种高级宴会、活动、会议及商务聚会，势必成为沈阳社交聚会的新热点。

全新的酒店为市府恒隆广场写下新一页，巩固其作为沈阳市内最瞩目的地标。市府恒隆广场的甲级办公楼于2015年开幕，现已吸引不少知名租户进驻，包括美敦力（Medtronic）、柯惠医疗（Covidien）、尼康（Nikon）、安斯泰来制药（Astellas Pharma）及奥姆龙（Omron）。最近，中国银行地区总部亦已进驻市府恒隆广场办公楼。

陈家岳先生表示：“我们相信，五星级酒店的进驻将进一步巩固市府恒隆广场作为沈阳市内集高级购物、娱乐、商务及住宿体验于一身的城市亮点。”

市府恒隆广场为满足办公楼租户及当地顾客的不同需要，致力丰富其租户组合，引入多间餐饮、生活娱乐及高级时装品牌，带动顾客流及销售额上升。餐饮以及生活娱乐商户的比例已分别增加至25%及35%。另外，多家国际高级品牌如Nicolas Andreas Taralis、Trussardi及Tory Burch亦于过去一年首度进驻市府恒隆广场，而Dirk Bikkembergs及Vivienne Westwood专门店亦即将开业。此外，一家特式书店连咖啡室将于2017年登场，为爱书人营造独特的阅读氛围，塑造出商场的独有个性。除现有国际知名品牌租户，包括Chanel、Cartier、Van Cleef & Arpels、Roger Vivier、Salvatore Ferragamo、Valentino、Bottega Veneta、Jaeger-LeCoultre、Tiffany & Co.、Celine及Givenchy等，其他新租户将使现有租户组合更丰富和吸引。

关于恒隆地产

恒隆地产有限公司（港交所股票代号：00101）为恒生指数及恒生可持续发展企业指数成份股，为香港及中国内地的顶尖物业发展商。恒隆在香港拥有庞大的投资物业组合，并在1990年代起逐步拓展内地市场，业务遍及上海、沈阳、济南、无锡、天津、大连、昆明及武汉，而且所有内地项目均以“66”为其英文名字。恒隆将继续扩张，致力成为中国首屈一指的的全国商业物业发展商。