蓝汛ChinaCache 与手机、VR行业伙伴共建娱乐新生态

北京2016年9月21日电 /美通社/ -- 9月10 日，由蓝汛ChinaCache主办，主题为“打造泛娱乐时代下的新生态”的手机、VR行业沙龙在惠州皇冠假日酒店举行。蓝汛ChinaCache相关负责人与来自智能终端厂商魅族科技、欧珀移动通信、看见智能科技，VR技术与应用企业思维尔文化，以及云服务商UnitedStack有云的嘉宾出席了活动，展开了一场CDN技术与手机、VR行业的思维“碰撞”，在共建娱乐新生态的路上再迈一步。



蓝汛向行业嘉宾介绍蓝汛CDN技术

随着智能终端技术、互联网技术的不断演进，以手机为主的智能终端已成为人们重要的社交、娱乐工具，另一边，VR技术日益成熟与应用场景的多样化也让VR设备成为最有潜力的娱乐工具。由手机、VR设备主导的娱乐时代已经来临。为了给用户提供更好的娱乐体验，手机、VR厂商大力推动内容传输建设，让手机系统更新、应用下载速度更快，让VR片源传输更顺畅。

蓝汛ChinaCache作为互联网传输领域的领导者，一直与多家智能终端厂商保持着良好的合作关系。目前，蓝汛服务11家手机厂商，3亿用户，曾为单个的手机厂商大系统更新提供3.5T以上的峰值带宽，拥有应对单个应用更新造成T级突发上量的服务经验。

蓝汛与VR行业又能碰撞出什么样的火花？众所周知，VR片源对流量的消耗非常高，这样不仅加大了VR的普及成本，更影响VR视频传输速度，让用户体验差强人意。蓝汛的CDN技术恰恰能够完美解决VR视频加速的难题，在保证视频清晰度的基础上，通过实时转码、存储、分发等方式，将大幅减少VR视频传输上的延迟，带给用户卓越的娱乐体验。

作为此次沙龙的亮点，蓝汛全流程客户端到客户端解决方案将为手机、VR行业提供更高品质的内容传输服务。以客户源站为起点，内容将只被蓝汛全球分布式服务器抓取，有效规避数据风暴，让安全更有保障。通过私有稳定的轻载网络，辅以协议优化技术，内容快速到达蓝汛高速缓存节点，最后通过具备SSL加密功能的绿色快速通道送至用户终端。可以说，无论是在速度，还是安全方面，蓝汛全流程客户端到客户端解决方案都做到了更好。

来自魅族科技、欧珀移动通信的代表主要介绍了IDC管理，分析了异地灾备，异地双活的重要性。魅族科技的代表从IDC的平台建设历史角度出发，阐述了其如何从单机房发展到机房多地域、资源云化、多维度业务管理的高效智能运维体系展示了其构建的“云端+大数据+平台”的IDC业务模型。欧珀移动通信的代表则重点介绍了如何简单快速的搭建异地双活的平台，在数据同步这块通过先增量后全量的模型，有效地检验双活平台业务的稳定性。

VR硬件厂商看见智能科技与VR技术与应用企业思维尔文化分享了VR的前沿技术，陈述了VR当前需要解决的三个问题：无缝拼接，硬件性能不够，视频的高带宽要求。

此次沙龙有效地把资源、平台、网络、终端组织在一起，通过交流开阔了手机、VR厂商们的全局性视野，让来自不同领域的思维有了新的碰撞。VR已经不再是一个独立的技术，手机也不再是简单的通讯工具，它们的融合造就了一场科技革命。只有相关行业保持开放的思维，才能引领娱乐新生态。身在其中，蓝汛将与手机、VR行业伙伴携手共进，不遗余力地推动这一新世界的到来。