环保公益众筹平台“绿动未来”携手果壳发起云南长苞冷杉林认捐

你是大圣派来的救兵吗？

昆明2016年9月21日电 /美通社/ -- 天生自带炯炯大眼，红唇白齿，发型时髦，这就是可与大熊猫媲美的“第二国宝” -- 滇金丝猴。主要在中国云藏区域海拔3000米以上的高山暗针叶林带活动的滇金丝猴，是国家Ⅰ级重点保护动物，也是国际自然保护联盟（IUCN）红色名录濒危级别物种，全球数量仅不到3000只。为了解滇金丝猴的生存环境，上汽通用汽车环保公益众筹平台“绿动未来”携手果壳于今年8月来到云南省白马雪山国家级自然保护区，这个被誉为“中国高山植物王国”的世外桃源。



绿动未来携手果壳发起滇金丝猴生态寻访之旅

坐落于云南省西北部迪庆藏族自治州德钦和维西县境内，白马雪山自然保护区地貌形态复杂，有着丰富的自然生物资源。自1983年保护区成立以来，滇金丝猴的偷猎捕杀被有效遏制，它们栖息地的森林也被加以管制，“生活条件”得到明显的改善，在近20年的时间里，种群数量也提升了近1000只。然而，就在滇金丝猴看似越来越高“枕”无忧的时候，新的问题却也随之而来：滇金丝猴所赖以的活动栖息地以及重要的食物来源附生地 -- 长苞冷杉林正面临着严峻的生存挑战和威胁。



第二国宝滇金丝猴即将面临无家可依的尴尬境地

长苞冷杉，国家Ⅱ级重点保护野生植物，我国西南林区亚高山针叶林的重要组成部分，目前仅有白马雪山还分布有成片的天然林。以长苞冷杉为代表的树种组成的香格里拉-白马雪山地区的暗针叶林，占据云南暗针叶林蓄积量的近50%，是原始森林中或不可缺的平衡因子，与多个动物、植物之间有着紧密的共生关系。以滇金丝猴为例，长苞冷杉不仅是滇金丝猴最主要的活动栖息地，其上生长的地衣植物 -- 松萝更是它们最重要的食物来源。

但在过去的二十年中，因为人口数量的增长以及人类活动的增加，牧场和农田开始慢慢取代原来的暗针叶林，加之全球变暖的影响，长苞冷杉林正以每年1-3米的速度向高海拔地区退缩。如果缺少进一步的研究和保护，白马雪山暗针叶林主要的树种长苞冷杉林面积将会在21世纪内减少16.4%-38.6%，这意味着滇金丝猴以及其他多种动植物将失去他们赖以生存的家园。



云南省白马雪山国家级自然保护区

原始森林生态环境极其脆弱，冷杉林将影响到整个森林生态系统的分崩离析。为了维系这片美丽的土地，更为了可爱珍贵的“高山美人”滇金丝猴，你愿意成为“大圣”的干将，与我们共同为守卫绿色而战斗吗？点击：http://www.drivetogreen.com/zhuanti/monkey/ http://www.drivetogreen.com/zhuanti/monkey/为“认捐云南长苞冷杉林”点赞，绿动未来携果壳就将为云南滇金丝猴国家公园及白马雪山自然保护区捐助1元。主动分享活动，帮我们找更多“援兵”，更多惊喜好礼将向你挥手！

面对日益恶化的生态环境，如何与自然共存已经成为了我们则无旁骛的重要课题。早在2015年，上汽通用汽车就已经从企业绿色愿景和使命出发，与中国环境文化促进会共同打造“绿动未来”环保公益众筹平台，将企业社会责任与可持续发展一同带动到“绿色生活”的现实中来。平台围绕线上重点打造、管理运营环保众筹网站、官方微信及微博，线下持续开展配套宣传活动进行，旨在运用“众筹”等新兴社会化传播方式对接环保创意与公益组织或群体，联动线上传播和线下活动，积极推动环保公众参与，广泛动员环保个人、环保组织以及普通社会民众共同参与。

作为国内首家环保公益众筹平台，绿动未来对于绿色环保事业的努力有目共睹：围绕海洋保护、清洁水源、植树防沙等多个环保领域，目前平台共上线环保公益项目百余个，其中包括 NPO 绿色生命组织发起的“10元让易妈妈在内蒙帮您种棵树”项目、成都根与芽环境文化交流中心发起的“《千循百乐》儿童环保剧”项目、深圳蓝色海洋环境保护协会发起的“同在蓝天下，共爱一片海”项目等，覆盖人群超百万。