在通往无人驾驶的神奇之路上，英特尔勇往直前

北京2016年9月21日电 /美通社/ -- 近日，英特尔发表了一篇有关无人驾驶汽车的文章《在通往无人驾驶的神奇之路上，英特尔勇往直前》，原文如下：

在1939年世界博览会上，通用汽车的未来世界展览预示，由嵌入技术的道路控制汽车的新时代终将到来。早期的无人驾驶汽车概念更关注支持车辆的基础设施，而非车辆本身。

当时，人们很难相信无人驾驶汽车，但数十年的技术进步以及跨行业合作正在使之成为现实。据BI Intelligence报告估计，2020年将有一千万汽车上路行驶，HIS则预言无人驾驶汽车销量将在2035年达到2100万台。

让我们回归今时今日。传感器技术、计算机处理器能力和机器学习（即计算机基于海量数据积累、学习和创建数学算法的能力）创造了英特尔Jack Weast所谓的“完美风暴”能力，即实现无人驾驶。

换挡到全自动

SAE国际把车辆自动化分为五个级别。1级和2级仍然需要驾驶员手握方向盘­——比如自适应巡航控制系统、反应灵敏的制动和停车辅助系统。3级实现汽车“自动驾驶”，但在需要的时候驾驶员可以收回控制权。



无人驾驶等级划分

4级需要驾驶员更少的干预，乘客甚至可以小憩。而5级就是汽车实现全自动，车内没有驾驶员座位或者控制装置。

自动或无人驾驶汽车的实现需要处理难以想象的海量数据。Weast表示，今天的手机套餐每月包含几个GB的数据，包括视频和音乐流。相比之下，无人驾驶汽车每小时将处理TB级数据。太多的数据需要发送到云端，因此车辆必须具备高性能计算能力来实时处理海量数据。

无人驾驶汽车装有传感器，例如摄像头、激光雷达和雷达，它们能够独特地感知车辆周围环境信息。例如，摄像头可能会看到一个人，但雷达能够实现深度感知，发现真正的人类和一个人型纸板的区别。

“车内不仅需要这些高保真传感器，还需要高性能的中央大脑智能，它能够处理传感器数据、创建车身周围物理世界的虚拟环境，然后再做出关于转向、制动等其他方面的非常复杂、快速的实时决策。”Weast表示，“车内必须存在一个闭环。”







英特尔无人驾驶愿景

Weast还解释道，汽车自主能力部分地来自于情境感知能力：“你试图列举现实世界中所存在各种各样的事物，特别是在复杂的都市环境中。在城市里，我们需要认识和理解许多独特的事物。汽车需要能够准确地识别所有的这些事物，”

凭借捕获的大数据集，数据科学家能够分析所有记录的传感器数据，并创建机器学习模型。这使无人驾驶汽车能够 “学习”，然后基于训练对所见的事物做出判断。

崭新的交通思维方式

虽然技术使所有事物迅速发展，我们仍然面临一大难题：计算机是否能够代替人类直觉。

“与其把无人驾驶汽车这一想法看作技术挑战，不如把它当作人类和社会挑战。”英特尔无人驾驶汽车UX创意总监Matt Yurdana说道,“如果人们认为自己是不安全的，并且没有情感和心理理解（即他们可以信任无人驾驶汽车），什么技术都无济于事。”

像接受任何其他新技术一样，这个过程是缓慢的。就像马路上既有旧车也有特斯拉，无人驾驶汽车将随着时间推移而融入生活。

Yurdana以医疗行业为例道：“当其他办公室还在打印病历，将其归档于纸质文件夹时，一些高科技实验室已经开始通过先进的数字服务器分享信息。”

在Yurdana看来，全自动汽车可能最初遵照指定路线——往返于特定目的地，类似于轻轨或地铁系统。“我们已经选择放弃驾驶车辆所需的‘控制权’，选择搭乘公交、滴滴或出租车，或使用汽车共享服务，如Zipcar或car2go。”

未来，从A处到B处的交通方式这一概念将发生改变。



在2016年英特尔信息技术峰会上， 来自宝马的Elmar Frickenstein乘坐无人驾驶的 BMW i3来到舞台。英特尔、宝马集团和Mobileye正在共同努力，希望在2021年推出一款全自动驾驶汽车。

Yurdana表示，无人驾驶汽车可能会改变人们的思维和交通工具的选择，最终我们可能会选择完全不同的交通方式。如果出现其他替代选项，人们可能不再需要步行、苦苦寻找停车位或烦恼于交通赌塞。

“无人驾驶汽车将改变人们的生活、工作以及城市的建立和设计。它将以我们难以想象的多种方式改变和颠覆行业。”Weast补充道，“汽油动力车曾经改变了世界。我相信，无人驾驶汽车会改变世界各地人们的生活。这是一个非常激动人心的进展。”