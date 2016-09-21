王品集团旗下“鹅夫人”摘星米其林

上海2016年9月21日电 /美通社/ -- 在9月21日《2017上海米其林指南》新闻发布会上，王品集团旗下专注烧鹅料理的“鹅夫人”获评米其林一星，成为米其林世界地图上的又一新坐标。



王品集团旗下鹅夫人摘星米其林

“鹅夫人”是王品集团首个中餐品牌，此次能获评米其林一星，是对王品一直以来追求极致美味的肯定，更是王品在厨艺方面得到国际化认可的里程碑。

摘星米其林的光环与幸运背后，是“鹅夫人”对美味烧鹅的极致追求。初创“鹅夫人”品牌时，为了做出真正好吃的金牌烧鹅，“鹅夫人”的初创团队走遍香港、广州，从赫赫有名的米其林餐厅，到名不见经传的小街烧腊铺子一一尝遍，经四下寻访，终于找到最适合制作烧鹅的地道鹅源、烧鹅大师们心目中的梦幻食材--黑棕鹅。黑棕鹅体肥、肉嫩、骨细、皮脆见称，被誉为“鹅界拿破仑”，为烹调烧鹅的上等原料。

考虑江浙一代食客的口味，“鹅夫人”特选5斤半左右、生长期85天的黑棕鹅，使鹅肉肥瘦的比例最为适宜。为了保证鹅肉的鲜甜美味，鹅从鹅场宰杀后在24小时内直送到门店。经过“鹅夫人”的大厨秘制酱料的腌制、360度风干、烘焙等过程，更有秘密武器 --“太空烤炉“的加持，让烧鹅在仿照太空的密闭环境中烘烤，在烘烤过程中匀速翻转，受热均匀，出炉的烧鹅表皮如琥珀般透亮，入口表层酥脆，须臾而化，而肉质鲜嫩，丝丝入扣。

“鹅夫人”获评米其林除了是对王品厨艺得到国际标准的肯定，更意味着“鹅夫人”要做得更好，将中式美食传承下去。对美食饕客们来说，品尝米其林烧鹅再也不用移步香港，在上海亦能轻松享用国际级美食了。王品也会加快“鹅夫人”开店的步伐，让上海以外更多城市的人们可以更方便地享用到米其林级别的烧鹅。