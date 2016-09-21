DavidShield应用获最具创新力全球流动性技术运用奖

- DavidShield在2016年外籍人员管理论坛亚太峰会上接受颁奖

伦敦2016年9月21日电 /美通社/ --

DavidShield在2016年9月8日于新加坡乌节大酒店举行的外籍人员管理论坛亚太峰会上，凭借在全球流动性领域的最佳实践和突出贡献，斩获久负盛名的外派雇员管理奖(Expatriate Management and Mobility Award, EMMA)

私营保险总代理商/管理商(MGU/MGA)、外籍人士医疗保险领导者DavidShield今天宣布，DavidShield应用软件在2016年外籍人员管理论坛亚太峰会(FEM APAC 2016 Summit)上荣获“最具创新力全球流动性技术运用奖”。DavidShield应用是目前唯一一款可在一分钟内迅速审批预付医疗费的健康保险应用软件。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160919/409414）

DavidShield应用与DavidCard配合使用，为会员们提供了一个享受各类医疗服务的独特平台，包括获得预付医疗费。DavidCard是一种与Visa或万事达卡(MasterCard)基础设施相连的个人磁卡。这项技术省去了优选医疗组织(PPO)/网络的各项安排、索赔和多种收据，以及当前全球医疗保健交付系统带来的其它不便。它是一种无现金、无国界的解决方案，让人们可以在全球超过95个国家获得医疗服务。

这款革命性的应用软件还利用大数据和分析工具设计出一个基于排名的搜索引擎，让会员能够进入全球医疗组织的社会评价和评级系统。该系统的分析工具能提前检测出索赔欺诈行为。

DavidShield首席执行官Ilan Gat表示：“我们很荣幸能获得外派雇员管理奖，这是对我们通过创新技术解决方案来提供便捷医疗保健服务这一经营理念的认可。有了这款DavidShiel应用，我们的会员可以在一分钟内拿到预付医疗费，并在明智选择医疗保健服务上享有完全的自主权。该应用软件对社会评级系统的整合在我们这个领域创立了先河，让会员可以实时获得有用信息，从而更好地选择合适的医疗机构。”

DavidShield应用目前支持iOS和Android（安卓）设备：

iOS设备下载地址：https://itunes.apple.com/il/app/davidshields-self-service/id1071387963?mt=8

Android设备下载地址：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.davidshield.app&hl=en

30秒迅速了解DavidShield应用软件：

http://www.davidshield-intl.com/content/DavidShield_App.aspx