“赵丽颖同款”自然堂咬唇膏首发11000支，创行业新纪录

聚美优品、腾讯、百度贴吧3大直播平台

拥有40,000,000粉丝的霸屏女神赵丽颖

自然堂新品发布直播1小时

80,000,000直播视频观看次数

首发累计卖出11,000支咬唇膏

上海2016年9月21日电 /美通社/ -- 2016年9月5日，自然堂发布全新三色渐变咬唇膏代言人 -- 霸屏女神赵丽颖，一向被认为自带可爱天然萌属性的她不仅被封“少女萌主”身份，更于新品发布当天现身 “少女萌主派对”传授独“萌”秘籍。自然堂携手赵丽颖发起”萌主召集令”，到底擦出了怎样的惊艳火花呢？

（欲浏览完整多媒体新闻稿，请点击：http://www.prnasia.com/mnr/jala_20160914.shtml）

自然堂咬唇膏代言人赵丽颖萌力翻天 首发引爆粉丝狂潮

在本次以“少女萌主召集令”为主题的新品直播活动中，赵丽颖在现场不仅向粉丝传授了三色咬唇膏使用技巧，呼吁大家一起“加入少女萌，一抹萌出色！”，同时还推荐了她最喜欢的色号01初恋珊瑚粉，让不少粉丝大呼想要拥有“萌主同款”咬唇膏！

直播购“萌”既“入萌 ”

在目前欧美街头风品牌和日韩品牌并驾齐驱的彩妆市场中，自然堂作为中国本土品牌，倡导中国年轻消费者追求自然纯真的萌少女形象。而赵丽颖的妆容特点就在凸显出她的少女感，想要自带天然萌的Girl们模仿她的少女妆准没错！所以自然堂这一次在挑代言人上可谓是洞若观火，不仅三色咬唇膏的少女感和赵丽颖自带的萌属性一拍即合，更成功以“颖火虫”为核心圈了一大波产品粉丝。而赵丽颖当天在现场也是爆发了洪荒萌力，“卖萌9连拍”“入萌手势”萌值一路飙升，颖火虫还怎么Hold得住。

不到1小时的直播，吸引了过百万的观看人数，超出直播平均观看人数近50%。直播期间新品备货全部一扫而空，迅速补货后又再次售罄，累计首发销量创行业新纪录，已达11,000支！超越了此前Angelababy在天猫直播美宝莲发布会上创造的唇膏销售纪录。

首发边看边买，营销新模式助力销量创破万支纪录

本次新品直播给自然堂带来了超高的品牌人气、新品咬唇膏在年轻消费群体的话题热度以及产品销量的直观暴涨，这种边播边看边卖的营销模式已被自然堂品牌娴熟运用。

随着“明星+品牌+直播”的运营模式日趋成熟，自然堂明白这三者之间相辅相成，将传播声量达至最大化从而最终转化为销售才是关键。而这一切都集中在这“线上一小时”。显然，首发销量11,000支就是策略达成的最直接写照。

不仅如此，伴随着此次直播活动的二次传播、后续发酵，腾讯直播视频的二次观看也已累计超80,000,000多次，令自然堂品牌和新品咬唇膏的曝光度一路不断上升。代言人赵丽颖此方引发的“洪荒之力”势不可挡, 自然堂彩妆的第一炮推广战役掷地有声，有望呈现高飞之势！

全城同“萌”中人一时间都在为拥有赵丽颖同款咬唇膏而抢占首发破万爆款。再一次的限量补货已经准备好了，还没有赵丽颖同款“萌主色”咬唇膏的你“萌”准备好了吗？